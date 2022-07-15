СМИ: Варнава и Молочников расстались

Причиной для этих слухов послужило то, что Варнава удалила их совместные снимки из своего Instagram-аккаунта, а кроме того, она и Александр Молочников отписались друг от друга.

Ходят слухи, что расставание не было мирным.

Сами звезды эти предположения пока никак не комментировали.

Напомним, еще месяц назад ходили разговоры о тайной свадьбе Екатерины и Александра, но официального подтверждения этой информации не было.

Ранее в интервью Екатерина говорила, что в начале отношений ей было непросто ужиться с Александром, однако она все равно связала с ним свое будущее.

"Что у нас будет? Дай бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет, - говорила артистка в интервью Катерине Гордеевой.