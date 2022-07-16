Стала известна судьба моржа, замеченного на лиепайском пляже
Морж, посетивший побережье Латвии, на этой неделе был замечен в Финляндии, сообщают финские СМИ и оперативные службы.
Морж, посетивший побережье Латвии, на этой неделе был замечен в Финляндии, сообщают финские СМИ и оперативные службы.
Морж был замечен в городе Хамина, который находится менее чем в 50 километрах от границы с Россией.
Предположительно, увиденный в Финляндии морж - это тот самый морж, который посещал побережье Лиепаи в начале июля.
Морж привлек внимание специалистов, исследователь тюленей из Университета Восточной Финляндии Мерви Кунасранта указала, что морж отправился по своим делам и не было необходимости следить за ним.
"Лучше всего оставить его в покое, природа сама обо всем позаботится", - добавила она.
Poliisi sai perjantaiaamuna ilmoituksen Haminassa Salmenvirralla vedessä nähdystä suuresta eläimestä. Eläin paljastui noin 3–4-metriseksi mursuksi. Mursu on ollut vedessä ja rannalla. Poliisi on eristänyt alueen turvatakseen eläimen ja sivullisten turvallisuuden. #poliisi #Hamina pic.twitter.com/pWJqw5by16— Poliisi Kaakkois-Suomi (@poliisi_kaakko) July 15, 2022
Чтобы обеспечить покой моржа, полиция оцепила часть пляжа, а за его состоянием следили спасатели и ветеринары.
Минна, жительница Хамины, рассказала, что они с коллегой заметили моржа, ползающего по пляжу, в пятницу около 10 часов утра. Несколько часов, в течение которых она наблюдала за животным, оно вело себя спокойно, сообщает портал LSM.
Хотя моржи обитают в Северном Ледовитом океане и близлежащих морях в Северном полушарии, в середине июня одна особь уже была замечена на побережье Германии, а в день Лиго еще и на побережье Польши. Не исключено, что замеченный морж - это одно и то же животное. Иностранные эксперты предполагают, что это молодая самка, сообщили в начале июля специалисты Управления охраны природы.
Специалисты напоминают: несмотря на то, что моржи не рассматривают людей как объект пропитания, если человек подойдет к ним слишком близко, потрогает или протянет руку, животное может укусить, защищаясь.
Как уже сообщал RUS TVNET, 4 июля на берегу Балтийского моря недалеко от Лиепаи был обнаружен морж. Через несколько дней он перебрался на побережье национального парка Слитере.
Mursuvideo! Otettu tuoreeltaan Haminassa Salmen museosillalta.#mursu #Hamina pic.twitter.com/rQOax921fF— Roger Kulmala 🇫🇮🦁 (@RogerKulmala) July 15, 2022
#Mursu pic.twitter.com/ETRC6be6qs— Teemu Lahtinen 🇫🇮 (@Teemu_Lahtinen) July 15, 2022
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