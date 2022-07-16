Вс, 17.07.2022
Да, разумеется, человек, который ежедневно оттачивает свои навыки, будет эффективнее, но нам не нужны ниндзя, нам нужны люди - определенное количество личного состава, которое сможет справляться со своими обязанностями достаточно хорошо. Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии
Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии

Стала известна судьба моржа, замеченного на лиепайском пляже

ФОТО: Kymenlaakson Pelastuslaitos @kymenpelastus/Twitter.com

Морж, посетивший побережье Латвии, на этой неделе был замечен в Финляндии, сообщают финские СМИ и оперативные службы.

Морж был замечен в городе Хамина, который находится менее чем в 50 километрах от границы с Россией.

Предположительно, увиденный в Финляндии морж - это тот самый морж, который посещал побережье Лиепаи в начале июля.

Морж привлек внимание специалистов, исследователь тюленей из Университета Восточной Финляндии Мерви Кунасранта указала, что морж отправился по своим делам и не было необходимости следить за ним.

"Лучше всего оставить его в покое, природа сама обо всем позаботится", - добавила она.

Чтобы обеспечить покой моржа, полиция оцепила часть пляжа, а за его состоянием следили спасатели и ветеринары.

Минна, жительница Хамины, рассказала, что они с коллегой заметили моржа, ползающего по пляжу, в пятницу около 10 часов утра. Несколько часов, в течение которых она наблюдала за животным, оно вело себя спокойно, сообщает портал LSM.

Хотя моржи обитают в Северном Ледовитом океане и близлежащих морях в Северном полушарии, в середине июня одна особь уже была замечена на побережье Германии, а в день Лиго еще и на побережье Польши. Не исключено, что замеченный морж - это одно и то же животное. Иностранные эксперты предполагают, что это молодая самка, сообщили в начале июля специалисты Управления охраны природы.

Специалисты напоминают: несмотря на то, что моржи не рассматривают людей как объект пропитания, если человек подойдет к ним слишком близко, потрогает или протянет руку, животное может укусить, защищаясь.

Как уже сообщал RUS TVNET, 4 июля на берегу Балтийского моря недалеко от Лиепаи был обнаружен морж. Через несколько дней он перебрался на побережье национального парка Слитере.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back