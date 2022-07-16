Стала известна судьба моржа, замеченного на лиепайском пляже

Морж был замечен в городе Хамина, который находится менее чем в 50 километрах от границы с Россией.

Предположительно, увиденный в Финляндии морж - это тот самый морж, который посещал побережье Лиепаи в начале июля.

Морж привлек внимание специалистов, исследователь тюленей из Университета Восточной Финляндии Мерви Кунасранта указала, что морж отправился по своим делам и не было необходимости следить за ним.

"Лучше всего оставить его в покое, природа сама обо всем позаботится", - добавила она.

Poliisi sai perjantaiaamuna ilmoituksen Haminassa Salmenvirralla vedessä nähdystä suuresta eläimestä. Eläin paljastui noin 3–4-metriseksi mursuksi. Mursu on ollut vedessä ja rannalla. Poliisi on eristänyt alueen turvatakseen eläimen ja sivullisten turvallisuuden. #poliisi #Hamina pic.twitter.com/pWJqw5by16 — Poliisi Kaakkois-Suomi (@poliisi_kaakko) July 15, 2022

Чтобы обеспечить покой моржа, полиция оцепила часть пляжа, а за его состоянием следили спасатели и ветеринары.

Минна, жительница Хамины, рассказала, что они с коллегой заметили моржа, ползающего по пляжу, в пятницу около 10 часов утра. Несколько часов, в течение которых она наблюдала за животным, оно вело себя спокойно, сообщает портал LSM.

Хотя моржи обитают в Северном Ледовитом океане и близлежащих морях в Северном полушарии, в середине июня одна особь уже была замечена на побережье Германии, а в день Лиго еще и на побережье Польши. Не исключено, что замеченный морж - это одно и то же животное. Иностранные эксперты предполагают, что это молодая самка, сообщили в начале июля специалисты Управления охраны природы.

Специалисты напоминают: несмотря на то, что моржи не рассматривают людей как объект пропитания, если человек подойдет к ним слишком близко, потрогает или протянет руку, животное может укусить, защищаясь.

Как уже сообщал RUS TVNET, 4 июля на берегу Балтийского моря недалеко от Лиепаи был обнаружен морж. Через несколько дней он перебрался на побережье национального парка Слитере.