Видео ⟩ На пляже в Лиепае был замечен морж. Эксперты прокомментировали ситуацию
Этой ночью, 4 июля, на пляже в Лиепае был замечен морж. Об этом свидетельствует видео и фото очевидца.
Этой ночью, 4 июля, на пляже в Лиепае был замечен морж. Об этом свидетельствует видео и фото очевидца.
Напоминаем! Так близко приближаться к диким животным - опасно.
Очевидица рассказала, что видела, как животное выходит из моря.
Как выяснил TVNET в Управлении охраны природы, наблюдение действительно уникальное - эти животные, не характерные для латвийской среды, они крайне редко заплывают в Балтийское море. Моржей можно увидеть относительно часто в Северном море, хотя и оно также не является привычной средой обитания для этих животных. Морж - обитатель полярных вод.
"Правда, главная проблема не в особенностях температуры, а в том, что ему нечего есть в Балтийском море - моржи питаются моллюсками, которых в Балтийском море нет", - пояснили в управлении, добавив, что животное оказалось в "незавидной ситуации".
Относительно недавно, возможно, этого же моржа видели на берегах Польши и Германии.
Моржи в основном обитают в Северном Ледовитом океане и близлежащих морях Северного полушария:
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