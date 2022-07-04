Пн, 4.07.2022
Если бы история мира писалась бы с точки зрения живущих у Балтийского моря в 10-м веке [...], то у Латвии была бы куда более важная роль в истории. Сёрен Синдбаэк, профессор археологии
Сёрен Синдбаэк, профессор археологии

Видео ⟩ На пляже в Лиепае был замечен морж. Эксперты прокомментировали ситуацию

ФОТО: Shutterstock

Этой ночью, 4 июля, на пляже в Лиепае был замечен морж. Об этом свидетельствует видео и фото очевидца.

Напоминаем! Так близко приближаться к диким животным - опасно.

Очевидица рассказала, что видела, как животное выходит из моря. 

Как выяснил TVNET в Управлении охраны природы, наблюдение действительно уникальное - эти животные, не характерные для латвийской среды, они крайне редко заплывают в Балтийское море. Моржей можно увидеть относительно часто в Северном море, хотя и оно также не является привычной средой обитания для этих животных. Морж - обитатель полярных вод.

"Правда, главная проблема не в особенностях температуры, а в том, что ему нечего есть в Балтийском море - моржи питаются моллюсками, которых в Балтийском море нет", - пояснили в управлении, добавив, что животное оказалось в "незавидной ситуации".

Относительно недавно, возможно, этого же моржа видели на берегах Польши и Германии.

Моржи в основном обитают в Северном Ледовитом океане и близлежащих морях Северного полушария:

  • в морях, где Северный Ледовитый океан граничит с Атлантическим океаном;
  • в морях, где Северный Ледовитый океан граничит с Тихим океаном;
  • и в море Лаптевых.

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