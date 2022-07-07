Фото ⟩ Лиепайский морж продолжает путешествие вдоль побережья Латвии

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Моржа на побережье национального парка обследовали сотрудники Департамента охраны природы. Старший эксперт управления, зоолог Вилнис Скуя, подчеркивает, что хотя животное травмировано и видно, что у него недостаточно толстый слой жира, в настоящее время оно не находится в беспомощном состоянии и в помощи не нуждается.

Лучшая помощь - не тревожить животное, не подходить к нему ближе, чем на 10 метров, не загонять его обратно в море и дать ему восстановиться.

Специалисты напоминают, что, хотя моржи не рассматривают людей как объекты питания, если человек подойдет к ним слишком близко, оскорбит его и протянет к нему руку, животное может укусить, защищаясь.

Уже сообщалось, что в ночь на 4 июля было обнаружено, что морж проплыл у берегов Балтийского моря недалеко от Лиепае.

Хотя моржи обитают в Северном Ледовитом океане и близлежащих морях в Северном полушарии, одна особь уже была замечена на побережье Германии в середине июня, а в день Лиго еще и на побережье Польши. Не исключено, что морж, выброшенный на берег в Лиепае, это то же самое животное, иностранные эксперты предполагают, что это молодая самка моржа.

Эксперт по млекопитающим Департамента охраны природы Валдис Пилатс подчеркивает, что это первый случай, когда такое необычное морское животное было найдено у берегов Латвии. Его естественная среда - холодные и ледяные воды. Поэтому Балтийское море для моржей не подходит, потому что здесь не встречается привычное меню - крупные моллюски, креветки, крабы, мягкие кораллы, голотурии и прочая характерная для северных морей живность.

"Скорее всего, в данный момент животное чувствует голод и усталость. Моржей можно сравнить с их ближайшими "родственниками" тюленями, которые большую часть дня проводят в воде и на берегу или отдыхают на льду. Они также не воспринимают людей как пищу", - поясняет зоолог.

Морж может находиться под ледяной водой до получаса, не дыша свежим воздухом. Поэтому его подкожно-жировой слой может достигать до 15 сантиметров. И возникает мысль, что масса животного делает его медлительным. Однако инстинкты охотника позволяют ему развивать большие скорости. С другой стороны, клыки животного могут достигать метра в длину.