Лайфхак, как заморозить лисички, чтобы они не горчили

Примите во внимание, что обычно горькие - только крупные грибы, поскольку чем лисичка больше, тем она более горькая. Именно поэтому отбирайте для заморозки грибы поменьше.

Перед заморозкой предварительно очищенные лисички замачивают в соленой воде примерно час: на 1 л воды добавляют 1 столовую ложку (с горкой) соли.

После этого грибы ополаскивают и, выложив в один слой на бумажном полотенце, тщательно обсушивают, чтобы при заморозке они не покрылись ледяной коркой.

Вымачивание в соленой воде помогает нейтрализовать характерную горечь лисичек, которая обусловлена ​​входящим в их состав полисахаридом хиноманнозой, столь непереносимым жуками, червями и гусеницами, что лисички почти никогда не повреждены. Это вещество плохо переносит термическую обработку и распадается уже при +5ºC, поэтому один из вариантов - отварить или обжарить лисички на сковороде в течение нескольких минут перед заморозкой.

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Подготовленные грибы можно замораживать разными способами:

Лисички можно выложить в один слой и поместить в морозильную камеру на 16-18 часов, затем разделить порционно в чистые и сухие полиэтиленовые пакеты или закрывающиеся контейнеры; Разложить в один слой по пакетам с зип-локом, которые удобно складывать друг на друга в морозилке; Вакуумированием - этот прием самый лучший, так как не только предотвращает образование "инея" в процессе заморозки, но и наиболее эффективно предохраняет лисички от впитывания нежелательных ароматов от "соседей" по морозилке.

Кроме того, лисички в вакууме, занимают гораздо меньше места в морозильной камере, сохраняют витамины, приятный вкус и аромат.

Чтобы лисички сохранили свой цвет и вкус, размораживать их лучше всего постепенно - перед приготовлением запланированного блюда, заблаговременно переместив упаковку замороженных грибов в холодильник.

Замороженные лисички рекомендуется употребить в течение 3-4 месяцев.

Но если есть возможность установить температуру в морозилке ниже -18°С, лисички можно хранить даже до "урожая" следующего года. Помните, что повторно замораживать грибы не рекомендуется.