Вт, 18.08.2020
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Устали чистить лисички? Этот новый способ поможет сэкономить время!

ФОТО: Depositphotos

Приходилось ли вам чистить от соринок целую корзинку лисичек? И ведь иногда этот процесс может быть очень долгим. Открыт новый способ того, как их чистить! 

Пользовательница Facebook поделилась своим методом того, как быстро и просто почистить лисички от грязи и соринок. 

Что для этого нужно? Лисички, мука и холодная вода. 

Грибы нужно выложить в какую-нибудь миску, посыпать мукой (2 столовые ложки на 1 кг грибов) и залить холодной водой так, чтобы они в ней плавали. Перемешать несколько раз руками, а затем достать грибы и слить воду. 

Весь мусор должен будет осесть на дне миски. 

В комментариях по публикацией многие признали, что этот способ действительно работает позволяет сэкономить время на чистке этих грибов. 

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