Меладзе возвращается в шоу-бизнес. Состоится ли концерт в Юрмале?

Выступление состоится в местном яхт-клубе, а стоимость билетов начинается от 750 евро. Мероприятие пройдет прямо на берегу Лазурного берега. Кроме того артист готов выступить на частных вечеринках. Как ранее отмечал директор Сергей Луппов, исполнитель выйдет на сцену за 70 тысяч евро.

Валерий Меладзе после начала войны в Украине одним из первых высказался против действий российского правительства. Из-за этого шоумен даже попал в списки "запрещенных артистов".

Позже в сети появились слухи, что музыкант покинул Россию и уехал во Францию вместе с братом, однако сам Меладзе это опроверг.

Ходят слухи, что Валерий Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой расположились где-то в Юрмале. Правда, неизвестно, является ли эта информация правдой.

Напомним, 14 августа в Дзинтари должен был пройти концерт Валерия Меладзе. По словам организаторов он перенесен на 2023 год и дополнительной информации о выступлении пока не поступало.

Ранее артист заявлял, что хочет уйти из шоу-бизнеса, и вернуться к своей прежней профессии.