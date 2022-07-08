В СМИ появился "список запрещенных артистов". В нем есть ДДТ, Меладзе, "Би-2", Земфира и "2Маши"

Неизвестно, кто составляет такой список. СМИ утверждают, что его распространяют среди музыкальных промоутеров.

"Фонтанка" получила список от неназванного исполнителя, который обнаружил себя в черном списке. Один из организаторов концертов в Петербурге подтвердил изданию, что такой список существует, однако "он меняется, дополняется, каждый день, но каждый продюсер и без списка в курсе, кто из артистов нежелателен".

В списке указаны группы ДДТ, "Аквариум", "Би-2", "Машина времени", рэперы Noize MC, Оксимирон, Face, "Каста", Anacondaz, певицы Земфира, Манижа, Монеточка, Валерий Меладзе, группа Louna, "Порнофильмы", "Ногу Свело!" (солист Покровский Максим), "Кровосток", "Несчастный случай", "Тарканы", "2Маши", "Элизиум", IC3PEAK, Little Big, "Алоэ Вера", Лигалайз и другие.

Большинство фигурантов списка после 24 февраля выступали с антивоенной позицией или уехали за границу, а также сталкивались с отменой концертов в России.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сведения о существовании негласного списка запрещенных музыкантов, но власти отрицают, что такой перечень в принципе существует. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о каких-либо черных списках артистов.