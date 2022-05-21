Валерий Меладзе решил сменить профессию

В 2022 году Валерий Меладзе отметил 30-летие своей музыкальной карьеры. Он стал невероятно востребованным и популярным артистом за эти годы. Но, очевидно, война в Украине повлияла на жизнь артиста.

"Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии", - написал Меладзе.

Напомним, после окончания Николаевского кораблестроительного института Валерий Меладзе пошел в аспирантуру, а потом занялся наукой в области глубокий очистки воды. Он даже написал кандидатскую диссертацию. А недавно ее перечитал.

"Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт" - отметил Меладзе.

Певец сообщил, что у него изменилось отношение к шоу-бизнесу:

"Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в с’ёмках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям", - подытожил Валерий Меладзе.

Напомним, 8 марта в Москве должен был пройти концерт артиста в честь Международного женского дня. СМИ сообщают, что некоторые недовольные россияне якобы пошли сдавать билеты после высказывания Меладзе против войны в Украине.

В ответ на это организаторы перенесли выступление Валерия Меладзе и пригласили вместо него легендарных Александра Серова и Юрия Антонова.

Ранее российский певец Валерий Меладзе записал эмоциональное видео в Instagram, в котором призвал Россию прекратить военные действия:

"Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться - для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".