СМИ: Индрашис остался должен "Спартаку" десятки тысяч евро

В понедельник, 25 июля, стало известно, что Микс Индрашис продолжит свою карьеру в команде Немецкой хоккейной лиги (DEL) "Швеннингер Уайлд Уингз".

Напомним, месяц назад московский "Спартак" сообщил, что 31-летний Индрашис продолжит выступать в его рядах, но сам хоккеист публично эту информацию не подтверждал.

"Чемпионат" сообщает, что латвийский форвард подписал со "Спартаком" годовой контракт на 17 миллионов рублей (примерно 290 тысяч евро). Согласно регламенту КХЛ, при расторжении контракта по инициативе игрока он должен вернуть одну треть суммы, прописанной в контракте, или 5,61 млн рублей (примерно 97 000 евро).

В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний Индрашис провёл 46 матчей за "Витязь" и "Адмирал", набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за "Биль" в чемпионате Швейцарии. Из-за травмы нападающий был вынужден пропустить чемпионат мира в Финляндии.

С 2011 года Индрашис провёл в КХЛ 524 матча, в которых набрал 302 (134+168) очка. За сборную Латвии нападающий играет с 2012 года. За это время он принял участие в девяти чемпионатах мира и двух Олимпийских играх.

В прошлом сезоне "Швеннингер Уайлд Уингз" в чемпионате заняли предпоследнее место среди 15 команд, избежав вылета из DEL.