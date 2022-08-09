Геннадий Хазанов впервые прокомментировал слухи о переезде в Латвию

"Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", - сказал 76-летний артист в беседе с журналистами.

Недавно его вместе с Леонидом Ярмольником заметили в Латвии, но сейчас он вернулся в Москву и будет играть на сцене театра "Ленком" в новом сезоне.

Ранее о том, что Геннадий Хазанов находится в Юрмале, сообщил Леонид Ярмольник. Он объяснил СМИ, что отдыхает в Латвии не только в компании семьи, но и коллег: "Я тут прогуливался с внуками, с Геной Хазановым, который сейчас здесь, мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают".

Геннадия Хазанова видели на фестивале Виталия Манского Artdocfest. Напомним, что у артиста в Латвии есть недвижимость.