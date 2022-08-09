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Геннадий Хазанов впервые прокомментировал слухи о переезде в Латвию

rus.tvnet.lv
Геннадий Хазанов впервые прокомментировал слухи о переезде в Латвию
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Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов Фото: https://www.instagram.com/itabriz/?hl=en

После того как российский артист Геннадий Хазанов был замечен в Латвии, начали ходить слухи о том, что он навсегда уехал из России. Актер опроверг эту информацию, пишет StarHit.

"Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", - сказал 76-летний артист в беседе с журналистами.

Недавно его вместе с Леонидом Ярмольником заметили в Латвии, но сейчас он вернулся в Москву и будет играть на сцене театра "Ленком" в новом сезоне.

Ранее о том, что Геннадий Хазанов находится в Юрмале, сообщил Леонид Ярмольник. Он объяснил СМИ, что отдыхает в Латвии не только в компании семьи, но и коллег: "Я тут прогуливался с внуками, с Геной Хазановым, который сейчас здесь, мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают".

Геннадия Хазанова видели на фестивале Виталия Манского Artdocfest. Напомним, что у артиста в Латвии есть недвижимость.

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