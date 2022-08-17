Беженцы - обуза на шее латвийцев или толчок для развития экономики?

Михаил Хазан говорит, что новые люди, прибывающие в Латвию - это "положительный фактор с точки зрения рынка труда". При этом специфика именно этого притока в том, что здесь не ставится вопрос, принимать беженцев или нет, так как это вопрос гуманизма и нравственных соображений. "Раз эти люди здесь, то и для этого человека, и для латвийского рынка и экономики лучше, если он будет работать, чем если он не будет работать, независимо от того, собираются они здесь оставаться надолго или просто ждут возможности вернуться", - говорит эксперт.