До переезда в Латвию три месяца назад Светлана в Украине работала бухгалтером. В Риге устроиться по специальности ей не позволило незнание латышского языка и местной специфики в законах и налогообложении - и, чтобы зарабатывать деньги, она была вынуждена освоить профессию швеи.
Беженцы - обуза на шее латвийцев или толчок для развития экономики?
"Освоить новую специальность было очень тяжело, - говорит она. - Но на тот момент я не нашла других предложений, а коллеги на новой работе готовы помогать во всем. Хотя пока я работаю не очень быстро, а вначале даже были бракованные изделия".
Только Латвия приняла более 36 тыс. беженцев - примерно как население Вентспилса. Экономист банка Латвии Олег Красноперов говорит, что среди беженцев не более трети сможет устроиться на работу из-за демографического состава. Почти треть беженцев - это дети, 46% - женщины, но среди них много пожилых.
Треть работающих - это много или мало? Станут ли эти люди обузой на шее латвийцев или новым толчком для латвийской экономики? RUS TVNET разобрался в вопросе.
В Государственном агентстве занятости (NVA) говорят, что украинки чаще всего хотят работать либо в торговле, либо в гостинично-ресторанной сфере - например, продавцами-консультантами, уборщицами, поварами. Мужчины ищут вакансии водителей, подсобников, рабочих мастерской, складских и производственных работников.
Во многом это предложение совпадает со спросом: NVA говорит, что для украинцев наибольшее количество вакансий - в производстве и строительстве, но много есть и в сфере обслуживания.
"Предложение вакансий на рынке труда в настоящее время очень широкое", - говорит представитель NVA.
В каких сферах для украинцев больше всего вакансий:
- производство - 983 вакансии,
- строительство и недвижимость - 953,
- информационные технологии и телекоммуникации - 499,
- транспорт и логистика - 316,
- общественное питание и пищевая промышленность - 266,
- сельское хозяйство и окружающая среда - 167,
- услуги - 149,
- торговля и маркетинг - 132.
Дефицит рабочих рук
Наталья Шкеле, руководитель проектов по маркетингу управляющей компании сети магазинов MEGO, говорит, что уже давно ощущает серьезную нехватку работников - на латвийском рынке их просто нет.
Это подтолкнуло компанию к активному поиску сотрудников среди беженцев.
"Таким образом мы хотим расширить возможность поиска кадров и помочь нуждающимся в работе в непростое для них время", - говорит она.
Официальная статистика показывает похожую картинку: в июле уровень официальной безработицы снизился на 0,2% и составил 5,9%. Для сравнения: в среднем по еврозоне этот показатель составляет 6,6%.
На портале NVA по состоянию на 8 августа 2022 года работодатели зарегистрировали 28 277 вакансий. А на популярном портале объявлений ss.lv в категории "Работа" имелись 6752 активные вакансии, а соискателей всего 2499.
"Украинские беженцы помогают заполнять те вакансии, на которые компания долгое время не могла найти сотрудников", - говорит начальник отдела корпоративных отношений АО Pasažieru vilciens Сигита Звиедре.
Стоит ли бояться конкуренции?
Сигита Звиедре говорит, что, по ее опыту, сотрудники из Украины часто имеют хорошее образование и высокую мотивацию.
Означает ли это, что латвийцам стоит опасаться конкуренции от тысяч новоприбывших?
"С точки зрения рынка труда в целом это необоснованный страх, - говорит профессор Латвийского университета и исследователь латвийской диаспоры и вопросов миграции Михаил Хазан. - Хотя, конечно, индивидуальные случаи, когда предпочтут беженца, а не местного жителя, возможны. Но это не системная проблема".
"Сейчас рынок труда таков, что работодатели ищут работников и охотятся за ними, а не работники в отчаянии ищут рабочие места", - добавляет он.
Обуза или толчок для развития?
Михаил Хазан говорит, что новые люди, прибывающие в Латвию - это "положительный фактор с точки зрения рынка труда". При этом специфика именно этого притока в том, что здесь не ставится вопрос, принимать беженцев или нет, так как это вопрос гуманизма и нравственных соображений. "Раз эти люди здесь, то и для этого человека, и для латвийского рынка и экономики лучше, если он будет работать, чем если он не будет работать, независимо от того, собираются они здесь оставаться надолго или просто ждут возможности вернуться", - говорит эксперт.
Экономисты Парижской школы экономики в 2018 году провели исследование о том, как приток беженцев в страны Западной Европы влиял на экономику.
Но, согласно исследованию, "бремя от приема беженцев" меньше, чем налоговые поступления от них.
Есть еще нюанс, о котором рассказал экономист исследовательского центра BICEPS Сергей Губин, изучивший научную литературу о мигрантах.
Существует разница между экономическими мигрантами и беженцами, которые вынуждены покинуть свой дом и бежать под давлением обстоятельств вроде войны.
У людей, самостоятельно переехавших в другую страну, получше с занятостью и зарплатой по сравнению с беженцами. Эта зависимость сохраняется, даже если это более-менее похожие люди в плане образования, пола, возраста и социального положения. Возможно, корни этой разницы - в психологическом состоянии.
При этом исследователи сходятся в том, что и беженцы, и экономические мигранты начинают с более низкого уровня, чем местные жители, и даже спустя десять лет различие остается.
"Если эти люди останутся в Латвии, в наших нынешних условиях, при нашей низкой безработице и нехватке рабочей силы в целом это было бы позитивно, - говорит Губин. - Они будут работать и платить налоги, а это всегда хорошо".
Сколько налогов платят украинцы?
По состоянию на август в NVA за единоразовым пособием, которое выплачивается при трудоустройстве, уже обратились 6952 украинца.
Даже если все они устроились на минимальную зарплату в 500 евро, из их зарплат в государственную казну поступает около 1,11 млн евро в месяц в виде налогов и социальных взносов, что в годовом эквиваленте составляет 13,32 млн евро. Но в реальности эта сумма может быть в 1,5 раза больше.
Кроме того, в ведомстве говорят, что и трудоустроенных среди беженцев может быть больше, так как они не обязаны отчитываться о своем трудоустройстве.
Кроме прямых выплат в бюджет, экономист Губин говорит, что надо смотреть и на то, что, "не будь их, не было бы этого производства или того сервиса, которые они создали, учитывая нашу низкую безработицу, особенно в Риге".
Дополнительные плюсы
Кроме этого, беженцы могут быть полезны и тем, что приносят в латвийскую экономику новые идеи, знания, опыт.
Например, Оксана до войны работала на позиции топ-менеджера в гостиничной индустрии Киева, а теперь ее опыт пригодился и в Риге.
Сейчас она занимается продвижением рижских отелей в интернете: "В первый день было такое ощущение, что все очень сложно. Первый, наверное, месяц я работала допоздна, чтобы разобраться. Украина - продвинутая по технологиям страна, и вообще по интернет-маркетингу. Очень много таких интересных больших кейсов, проектов, обучающих промоматериалов. Я сидела до ночи, разбиралась и адаптировала".
Поработав и в Киеве, и в Риге, Оксана говорит, что происходит взаимообмен опытом и знаниями: "Я показываю коллегам какие-то успешные кейсы и презентации из Украины. Мне рассказывают, от чего местные отели уже ушли, а что, наоборот, очень продвинуто".
Экономист Михаил Хазан говорит, что буквально через пару лет украинцы будут отлично встроены в рынок труда.
"Те, кто останутся будут устроены лучше, чем многие из местных русскоязычных, которые испытывали отчужденность, чувствовали себя в каком-то смысле изолированными", - говорит он.
"А в случае украинцев этого, скорее всего, не будет, потому что они благодарны Латвии как государству, поэтому такого отчуждения не будет", - прогнозирует эксперт.
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