С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 36 369 украинских гражданских лиц, а 30 920 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство, согласно последней информации, собранной Министерством внутренних дел (МВД).
В Латвии зарегистрировано более 36 000 украинских беженцев
Через муниципальные комиссии по гражданской обороне жилье было предоставлено 12 452 лицам, соответственно, остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или живут у друзей и родственников.
Среди беженцев 46% женщин и 22% мужчин. Дети составляют 32% беженцев, абсолютное большинство из которых в возрасте от двух до 17 лет.
Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи с жильем, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.
В конце июля правительство приняло поправки к регламенту оказания первичной помощи гражданскому населению Украины, которые предусматривают увеличение расходов на размещение украинских беженцев на срок до 60 дней.
С начала российского вторжения 24 февраля миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в Украине.
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