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В Латвии зарегистрировано более 36 000 украинских беженцев

rus.tvnet.lv
В Латвии зарегистрировано более 36 000 украинских беженцев
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Беженцы
Беженцы Фото: Jānis Vingris

С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 36 369 украинских гражданских лиц, а 30 920 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство, согласно последней информации, собранной Министерством внутренних дел (МВД).

Через муниципальные комиссии по гражданской обороне жилье было предоставлено 12 452 лицам, соответственно, остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или живут у друзей и родственников.

Среди беженцев 46% женщин и 22% мужчин. Дети составляют 32% беженцев, абсолютное большинство из которых в возрасте от двух до 17 лет.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи с жильем, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

В конце июля правительство приняло поправки к регламенту оказания первичной помощи гражданскому населению Украины, которые предусматривают увеличение расходов на размещение украинских беженцев на срок до 60 дней.

С начала российского вторжения 24 февраля миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в Украине.

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