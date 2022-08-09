В Латвии зарегистрировано более 36 000 украинских беженцев

Через муниципальные комиссии по гражданской обороне жилье было предоставлено 12 452 лицам, соответственно, остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или живут у друзей и родственников.

Среди беженцев 46% женщин и 22% мужчин. Дети составляют 32% беженцев, абсолютное большинство из которых в возрасте от двух до 17 лет.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи с жильем, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

В конце июля правительство приняло поправки к регламенту оказания первичной помощи гражданскому населению Украины, которые предусматривают увеличение расходов на размещение украинских беженцев на срок до 60 дней.

С начала российского вторжения 24 февраля миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в Украине.