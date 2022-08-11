В следующее воскресенье, 21 августа 2022 года, популярная украинская рок-группа "Океан Эльзы" выступит в "Арена Рига" в рамках тура Help for Ukraine. Вся прибыль от продажи билетов на концерты и гонорары артистов будут переданы в помощь украинским детям, пострадавшим от войны, а также в медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь всем жертвам войны и защитникам Украины, пишет Apollo.lv.
Лидер группы "Океан Эльзы": "Мы благодарны Латвии"
Первый концерт группы "Океан Эльзы" состоялся всего через два месяца после российского вторжения в Украину, 24 апреля, в месте, которое стало убежищем для многих украинцев во время российских ракетных обстрелов - в киевском метро.
Концерт "I все буде добре" транслировался в прямом эфире, его посмотрели люди более чем в 22 странах мира. За время эфира было пожертвовано более девяти миллионов украинских гривен, что дало возможность приобрести медикаменты и средства для детских больниц Николаева и Запорожья. Именно в эти госпитали направляют раненых и детей с ампутациями, пострадавших в результате обстрелов на востоке и юге Украины.
Лидер группы Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне с начала российского вторжения в Украину. Он участвует в восстановлении оккупированных территорий, поддерживает защитников и оказывает добровольную помощь, продолжает вдохновлять воинов и народ Украины своей музыкой, организует выступления на улицах и в расположении тех, кто защищает свою Родину. Он делает то, что у него получается лучше всего - вдохновляет и одновременно успокаивает музыкой.
С июня группа дает концерты в разных странах Европы в рамках тура Help for Ukraine. Музыканты уже успели побывать в Польше, Германии, Австрии, Бельгии, Испании, а 21 августа посетят Латвию. Кроме того, пару дней назад лидера группы пригласили на сцену концерта Coldplay в Брюсселе, где он исполнил один из своих хитов "Обійми", подчеркнув, что верит, что Украина сможет победить.
"В рамках нашего тура мы в первую очередь соберем средства для помощи украинским детям, пострадавшим в результате войны, а также напомним миру, что украинцы сегодня борются не только за свою страну, но и защищают демократию, свободу и развитие по всей Европе и миру. Мы благодарны Латвии, всем латышам, которые помогают нам сейчас и помогают нам с 2014 года! Спасибо!" - подчеркивает лидер группы Святослав Вакарчук.
Солист "Океана Эльзы" также записал видеообращение к жителям Латвии, которые помогают Украине, поблагодарив за все и выразив надежду увидеться на концерте в Риге.
В конце июля группа выпустила свой последний клип на песню "Квіти мінних зон", которая была написана пару лет назад и должна была выйти в начале этого года в новом альбоме. В основу ролика положена идея режиссера Олега Томина, когда события в видеоистории происходят одновременно в двух измерениях - жизнь, которая продолжается, и борьба на фронтах войны за свободу и независимость Украины.
В ролике также присутствуют документальные кадры, снятые в Донбассе.
"Океан Эльзы" - одна из самых популярных украинских рок-групп со слушателями по всему миру. Их музыка волнует и объединяет, а их уникальное звучание и мощная лирика затрагивают самые глубокие глубины души.
Галерея: "Океан Эльзы"
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