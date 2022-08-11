Лидер группы "Океан Эльзы": "Мы благодарны Латвии"

С июня группа дает концерты в разных странах Европы в рамках тура Help for Ukraine. Музыканты уже успели побывать в Польше, Германии, Австрии, Бельгии, Испании, а 21 августа посетят Латвию. Кроме того, пару дней назад лидера группы пригласили на сцену концерта Coldplay в Брюсселе, где он исполнил один из своих хитов "Обійми", подчеркнув, что верит, что Украина сможет победить.

"В рамках нашего тура мы в первую очередь соберем средства для помощи украинским детям, пострадавшим в результате войны, а также напомним миру, что украинцы сегодня борются не только за свою страну, но и защищают демократию, свободу и развитие по всей Европе и миру. Мы благодарны Латвии, всем латышам, которые помогают нам сейчас и помогают нам с 2014 года! Спасибо!" - подчеркивает лидер группы Святослав Вакарчук.

Солист "Океана Эльзы" также записал видеообращение к жителям Латвии, которые помогают Украине, поблагодарив за все и выразив надежду увидеться на концерте в Риге.

В конце июля группа выпустила свой последний клип на песню "Квіти мінних зон", которая была написана пару лет назад и должна была выйти в начале этого года в новом альбоме. В основу ролика положена идея режиссера Олега Томина, когда события в видеоистории происходят одновременно в двух измерениях - жизнь, которая продолжается, и борьба на фронтах войны за свободу и независимость Украины.

В ролике также присутствуют документальные кадры, снятые в Донбассе.

"Океан Эльзы" - одна из самых популярных украинских рок-групп со слушателями по всему миру. Их музыка волнует и объединяет, а их уникальное звучание и мощная лирика затрагивают самые глубокие глубины души.

Галерея: "Океан Эльзы"