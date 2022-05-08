Лидер группы "Океан Эльзы" призвал подписать петицию к ООН

"Призываем Организацию Объединенных Наций и особенно Генерального секретаря ООН и региональных лидеров со всего мира возобновить заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в г. Мариуполь, которая сложилась в связи с агрессией против Украины. Мы требуем от Генеральной ассамблеи принять резолюцию, обязывающую Российскую Федерацию, страну агрессора, обеспечить эвакуацию всех лиц из "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран", - сказано в описании к петиции.
Сявтослав Вакарчук в видеообращении рассказал о происходящем в Мариуполе и на территории завода "Азовсталь".
"Там остаются сотни украинских защитников, большинство из которых получили ранения. А также гражданские - женщины, дети, которые прячутся на заводе "Азовсталь". Им срочно нужна помощь", - сказал Вакарчук.
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