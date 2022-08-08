В Минске арестовали певицу, спевшую песню "Океана Эльзы" на улице

Мерием Герасименко 28 лет. Она является солисткой Meriem Band, принимала участие в шоу "Голос" в Украине и России.

Видео: Мерием Герасименко на шоу "Голос"

Известно, что концерт Мерием Герасименко прошел 3 августа на улице Зыбицкой у бара "Банки-бутылки". Подобные мероприятия проходили и раньше. В этот раз на него обратили внимание пропагандисты и силовики.

Издание "Наша Нiва" пишет, что Герасименко исполнила песню группы "Океан Эльзы" "Обійми". Зрители поделились видео в соцсетях. Часть из них добавили стикеры с флагами Украины. Сама певица была на концерте в белой футболке с красным сердцем.

На следующий день после концерта на связь перестали выходить Герасименко, владелец бара Андрей Жук и его сотрудник. Известно, что девушка была отпущена до суда, который состоится в понедельник. Герасименко и ее коллеги на звонки журналистов не ответили. Бар "Банки-бутылки" пока не работает. В заведение приходили представители различных служб.

Telegram-канал "Списки задержанных" сообщает, что Центральный районный суд Минска арестовал на 15 суток певицу Мерием Герасименко, которая исполнила рядом с одним из баров на Зыбицкой улице песню украинской группы "Океан Эльзы". По какой статье арестовали певицу, неизвестно.