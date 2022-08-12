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Актриса Энн Хеч скончалась спустя неделю после автокатастрофы

rus.tvnet.lv
Актриса Энн Хеч скончалась спустя неделю после автокатастрофы
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Голливудская актриса Энн Хеч
Голливудская актриса Энн Хеч Фото: Reuters/ScanPix

5 августа 53-летняя американская актриса Анна Хеч попала в автомобильную аварию. В пятницу, 12 августа, о смерти Хеч сообщила подруга актрисы, пишет газета The Guardian.

Актриса серьезно пострадала в автокатастрофе. В посте в социальной сети Instagram подруга актрисы Нэнси Дэвис заявляет, что "на небесах появился новый ангел".

"Моя любящая, милая, забавная и красивая подруга Энн Хеч отправилась в рай. Я буду очень скучать по ней и дорожить всеми прекрасными воспоминаниями, которые мы создали.

Энн всегда была милейшим человеком. Мое сердце разбито", - написала подруга.

У актрисы было двое детей. Она снялась в таких фильмах, как "Шесть дней, семь ночей" и "Донни Браско".

Хеч попала в аварию в пятницу на прошлой неделе. По сообщению полиции, она на большой скорости врезалась в жилой дом в Лос-Анджелесе, после чего ее машина загорелась, для тушения пожара понадобилось около часа. Хеч была доставлена в больницу в критическом состоянии.

Пожарные говорят, что актриса смогла поговорить с ними, когда спасатели освободили ее из машины.

Но вскоре после этого женщина потеряла сознание и находилась в коме.

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