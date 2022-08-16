Власти Норвегии усыпили моржиху Фрейю, которая появилась во фьордах Осло летом 2022 года и быстро стала знаменитостью среди местных жителей и туристов. О случившемся рассказывает BBC.
В Норвегии усыпили знаменитую моржиху Фрейю. Она стала жертвой чрезмерного любопытства людей
Моржихe дали кличку в честь скандинавской богини любви. Фрейя не боялась людей и залезала отдыхать на пирсы или лодки. Иногда лодки переворачивались из-за того, что 600-килограммовая моржиха пыталась забраться на них. Изначально власти не думали вмешиваться, а управление рыболовства Норвегии просило людей не приближаться к Фрейе.
Представитель управления Олав Леквер предположил, что Фрейя отдыхала в многолюдных местах, так как моржи по своей сути - социальные животные и редко остаются в одиночестве, пишет "Медуза".
Но в то же время Леквер отметил, что моржам необходимо много отдыхать, а люди, которые приближались к животному, могли ее испугать и спровоцировать агрессию.
Просьбы не приближаться к Фрейе многие игнорировали. Настолько, что кто-то даже плавал рядом с ней, кто-то бросал в нее разные предметы и фотографировался с животным.
The New York Times пишет, что управление рыболовства предупреждало об опасности, подчеркивая, что моржиху усыпят, если люди продолжат к ней приближаться. Люди просьбы властей проигнорировали.
Местные СМИ писали, что однажды полиция перекрыла место для купания после того, как моржиха загнала женщину в воду.
"Решение об усыплении было принято после общей оценки, в результате которой мы пришли к выводу, что жизни и здоровью людей может угрожать опасность. В ходе наблюдений стало ясно, что общественность проигнорировала текущую рекомендацию держаться на безопасном расстоянии от моржихи. Таким образом, управление пришло к выводу о высокой вероятности потенциального вреда для людей", - сказано в пресс-релизе управления. К этому сообщению подкрепили фото большой группы людей, среди которых были дети, стоящие очень близко к Фрейе.
Управление рыболовства отметило, что были рассмотрены все варианты, в том числе возможность увезти моржиху подальше от Осло - от плана отказались из-за его сложности и отсутствия гарантий благополучного существования Фрейи в новом месте.
Директор управления Франк Бакке-Йенсен заявил, что животное было усыплено безболезненно.
Биолог норвежского университета Руне Аае написал в Facebook, что принятое решение - слишком поспешное - Фрейя рано или поздно покинула бы фьорды Осло, а до тех пор нужно было следить за ней и не подпускать к животному людей.
В течение последних двух лет Фрейю видели в Великобритании, Швеции, Дании и Нидерландах - в конце она всегда уплывала на новое место.
Моржи - охраняемый вид животных и обычно обитают на севере, в Арктике. Обычно на людей они не нападают, за редкими исключениями, пишет BBC.
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