В Норвегии усыпили знаменитую моржиху Фрейю. Она стала жертвой чрезмерного любопытства людей

Местные СМИ писали, что однажды полиция перекрыла место для купания после того, как моржиха загнала женщину в воду.

"Решение об усыплении было принято после общей оценки, в результате которой мы пришли к выводу, что жизни и здоровью людей может угрожать опасность. В ходе наблюдений стало ясно, что общественность проигнорировала текущую рекомендацию держаться на безопасном расстоянии от моржихи. Таким образом, управление пришло к выводу о высокой вероятности потенциального вреда для людей", - сказано в пресс-релизе управления. К этому сообщению подкрепили фото большой группы людей, среди которых были дети, стоящие очень близко к Фрейе.

Управление рыболовства отметило, что были рассмотрены все варианты, в том числе возможность увезти моржиху подальше от Осло - от плана отказались из-за его сложности и отсутствия гарантий благополучного существования Фрейи в новом месте.

Директор управления Франк Бакке-Йенсен заявил, что животное было усыплено безболезненно.

Биолог норвежского университета Руне Аае написал в Facebook, что принятое решение - слишком поспешное - Фрейя рано или поздно покинула бы фьорды Осло, а до тех пор нужно было следить за ней и не подпускать к животному людей.

В течение последних двух лет Фрейю видели в Великобритании, Швеции, Дании и Нидерландах - в конце она всегда уплывала на новое место.

Моржи - охраняемый вид животных и обычно обитают на севере, в Арктике. Обычно на людей они не нападают, за редкими исключениями, пишет BBC.