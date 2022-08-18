Если избирателя не смутили антиваксерские и гомофобные настроения "Суверенной власти" (а будем честны, большую часть аудитории они не смущает), то очень легко попасть под магию якобы продуманного плана. К сожалению, если в популизм добавить конкретные числа, менее популизмом он от этого не станет.
Понятные выборы ⟩ Что обещает "Суверенная власть"
А вы знали, что партия "Суверенная власть" существует с 2011 года? Правда, изначально они назывались "Союз Сердце Латгале", а в 2019 переименовались в "Закон. Ответственность. Порядок". Ни под одним из названий они не участвовали в выборах в Сейм, да и, в целом, об их политической деятельности до недавнего времени было известно немного.
Но 5 июля партия получила свое нынешнее название. Тогда же, 5 июля, в партию вступили Юлия Степаненко и Любовь Швецова, которые и стали первыми лицами партии.
Степаненко была избрана еще в 12-й Сейм. Являясь членом партии "Честь служить Риги", баллотировалась она по списку "Согласия". Так же она поступила и на выборах в 13-й Сейм, с той лишь разницей, что практически сразу она вышла из фракции и стала независимым депутатом. По словам Степаненко, это ей предложила сама фракция "Согласия".
Параллельно Любовь Швецова также была избрана в 13-й Сейм по списку "Согласия", являясь членом этой партии.
21 февраля 2020 года Юлия Степаненко вместе с еще пятью политиками вышла из партии "Честь служить Риге". В качестве причины они назвали деятельность тогдашнего мэра Риги, лидера "Честь служить Риге" - Олега Бурова.
15 сентября 2020 года из партии "Согласие" исключают Вячеслава Домбровского и Любовь Швецову.
8 января 2021 года Любовь Швецова и Юлия Степаненко вместе с экс-членами KPV LV Алдисом Гобземсом и Кариной Спруде организовали партию "Закон и порядок" (позже ее переименуют в "Каждому и каждой", о ней мы поговорим в одной из следующих статей).
Но уже 30 июня 2021 года Швецова и Степаненко выходит из партии Гобземса. Конкретную причину они не называют, но Степаненко в своем Facebook пишет: "Я не хочу делать вид, что все в порядке и регулярная оскорбляющая людей публичная коммуникация со стороны моего коллеги - это норма".
Впрочем, без партий дамы долго не оставались, и уже 14 августа стали соучередителями партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса. Причем Степаненко была избрана главой правления и кандидатом на пост президента страны (себе Шлесерс оставил пост премьер-министра).
Но и тут политическое счастье длилось недолго. 4 марта 2022 года Швецова и Степаненко были исключены из партии Шлесерса. Причиной в заявлении партии было назано нежелание Степаненко и Швецовой однозначно заявить о своем отношении к России как к агрессору.
В посте на Facebook сказано, что Степаненко покинула заседание правления партии, не высказав своего мнения; а Швецова не проголосовала за присвоение Украине статуса члена-кандидата ЕС.
Сама Степаненко заявила, что об исключении узнала из соцсетей.
И вот, 5 июля, было объявлено о вступлении Степаненко и Швецовой в партию "Суверенная власть".
Теперь время приниматься за будущее. Полная программа - здесь, короткий вариант ниже.
- Запретить обязательную вакцинацию;
- Не манипулировать с ценами на энергоресурсы;
- Отменить OIK;
- Прописать определение "природной" семьи;
- Освободить людей младше 25 лет от налога на доход;
- Пособие на каждого ребенка - 1/4 от минимальной зарплаты;
- Позволить одному из родителей жить с ребенком до трех лет с сохранением поддержки государства;
- Увеличить пенсии;
- Отменить налог на недвижимость для всех жилищ;
- Снизить PVN на отопление, электричество, продукты из Латвии, общественное питание, услуги расселения, корм для скота;
- Отменить PVN на услуги образования по интересам;
- Пересмотреть все реформы образования;
- Не допустить приватизации портов;
- Снизить число депутатов Сейма до 50, а чиновников на треть;
- Народ выбирает президента.
Отдаю должное
Честно говоря (и, поверьте, я крайне удивлен, что это пишу) - у "Суверенной власти" одна из лучших программ для поверхностного чтения. Позвольте объяснить.
Не в плане содержания - вы знаете, как я отношусь к антиваксерам и гомофобам (впрочем, это не влияет на мой анализ программ).
И не в плане реалистичности обещаний - там хватает проблем, о чем мы поговорим ниже.
Но. Если прочесть все программы мельком, не вдумываясь, то именно текст "Суверенной власти" оставляет наиболее целостное впечатление. Они не пытаются охватить все темы целиком, концентрируясь, в основном, на налоговой политике и поддержки семьям. Их предложения конкретны в плане чисел и целей (не просто повысим зарплаты учителям, а законом утвердим их на уровне средней зарплаты).
И получается так, что если не знать деталей, не вчитываться между строк и не посещать сайты партий, то именно "Суверенная власть" выглядит как партия с наиболее конкретным планом. Может, только "Республика" может с ними поспорить в этом контексте, но о них в другой статье.
Так что, в отличие от всех предыдущих партий, в случае "Суверенной власти" мне пришлось покопаться в деталях их обещаний. Не из-за какого-то особого отношения, а из-за того, что эта партия наняла нормального автора программы.
Прохожусь по верхам
Но начну все-таки с того, что можно найти на поверхности.
Вот первое же обещание "Суверенной власти", а, значит, самое важное (не считая призыва к свободе слова и убеждений) - "законом утвердить, что любые медицинские манипуляции против инфекций не могут быть условиями для получения услуг или прав на работу".
Очень классно. Я, правильно, понимаю, что, по мнению "Суверенной власти", врачам и медсестрам необязательно быть вакцинированными от гриппа, кори или ветрянки? Ну подумаешь, заразят какого-нибудь пациента, делов-то, он же уже в больнице.
Нет, я не буду сейчас тратить время на то, чтобы доказывать то, что ученые всего мира доказывали последние два с половиной года (и доказали за десятки лет до этого). Вакцины работают - отказ от них ведет к повышенной смертности.
Не будем застревать здесь, тем более, что у "Суверенной власти" есть еще одно забавное предложение. "Гарантировать бюджетные места для обучения будущих педагогов, врачей, полицейских и представителей других важных для страны профессий".
Вообще-то, бюджетные места на все перечисленные профессии существуют и так. Может, "Суверенная власть" хочет увеличить их число - это другой вопрос. Но задача просто гарантировать - выполнена досрочно.
Но основная проблема программы "Суверенной власти" не в том, что она популистская. Дело в том, что выглядящий продуманным и конкретным план, на поверку оказывается еще более популистским чем предложение отменить все вакцины.
И ухожу вглубь
Практически половину (если не больше) программы "Суверенной власти" можно описать так - снизим все налоги и повысим все пособия и соцвыплаты. Звучит заманчиво, но насколько реалистично?
Снижение PVN, вообще-то, контролируется директивой Совета Европейского союза 2006/112/EK. И там есть список из товаров и услуг (III приложение), на которые страны имеют право снизить PVN. так вот: отопление и электричество в этот список не входят. На них PVN просто так не снизить.
Да и вообще, согласно 98-й статье директивы, страны не могу применять больше двух сниженных ставок PVN. Так что обещания "Суверенной власти" в полном объеме невыполнимы - придется выбирать, на что снижать.
Но хорошо, допустим найдутся какие-то способы не соблюдать директивы ЕС. Но давайте подумаем в другом ключе.
По сути главная идея "Суверенной власти" - это народ будет платить меньше, а государство будет помогать больше. Звучит красиво. Вот только вопрос - а откуда деньги на все это?
Из всех предложений "Суверенной власти" на экономию направлено одно - сокращение чиновничьего аппарата на треть и снижение депутатов Сейма вдвое. Что ж, давайте посчитаем, сколько на этом может заработать Латвия (пока не будем учитывать, насколько это вообще реалистично).
По данным, которые любезно предоставила сама "Суверенная власть", в октябре 2021 года в Латвии работало 57 934 чиновников, и в 2020 году их средняя зарплата была 1345 евро в месяц.
Будем щедрыми (это и подсчеты упрощает). Предположим, что мы уволим 20 тысяч чиновников, со средней месячной зарплатой в 1500 евро. Таким образом годовой бюджет страны увеличится на 360 млн евро.
Напомню, что расходы бюджета страны в 2022 году планируется в размере 12 миллиардов 406 миллионов евро; а доходы - в размере 10 миллиардов 663 миллионов.
Таким образом, сэкономленные 360 млн евро - это лишь пятая часть дефицита и около 3% бюджета! Это, конечно, немало, но не хватает на все запланированные расходы. Особенно учитывая такую масштабную срезку налогов.
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Под эти выборы появилось сразу несколько партий схожих взглядов с яркими лидерами и громкими лозунгами: "Каждому и каждой" Гобземса, "Латвия на первом месте" Шлесерса, "Стабильности" Росликова. Среди них "Суверенная власть" выглядит наиболее подготовленной и конкретной силой.
Но единственный навык, владение которым, на самом деле, демонстрирует эта программа - это навык писать программы. Нет за этим текстом рабочего плана, как помочь жителям.
С экономической точки зрения - это абсолютно нерабочая схема. А со всех остальных "Суверенная власть" ничем не отличается от упомянутых мною представителей. То же сопротивление научному прогрессу в лице вакцин (при этом с обещаниями помочь науки); то же желание дать народу самому выбирать президента; та же социальная помощь (правда, с упором именно на семьи).
При этом любопытно, что судя по рейтингам SKDS и Factum "Суверенная власть" менее популярна, чем остальные партии такого типа. Видимо, этим избирателям конкретика важна меньше, чем яркость и заметность лидера. Впрочем, окончательно мы в этом сможем убедиться на выборах.
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