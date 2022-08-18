Понятные выборы ⟩ Что обещает "Суверенная власть"

И получается так, что если не знать деталей, не вчитываться между строк и не посещать сайты партий, то именно "Суверенная власть" выглядит как партия с наиболее конкретным планом. Может, только "Республика" может с ними поспорить в этом контексте, но о них в другой статье.

Так что, в отличие от всех предыдущих партий, в случае "Суверенной власти" мне пришлось покопаться в деталях их обещаний. Не из-за какого-то особого отношения, а из-за того, что эта партия наняла нормального автора программы.

Прохожусь по верхам

Но начну все-таки с того, что можно найти на поверхности.

Вот первое же обещание "Суверенной власти", а, значит, самое важное (не считая призыва к свободе слова и убеждений) - "законом утвердить, что любые медицинские манипуляции против инфекций не могут быть условиями для получения услуг или прав на работу".

Очень классно. Я, правильно, понимаю, что, по мнению "Суверенной власти", врачам и медсестрам необязательно быть вакцинированными от гриппа, кори или ветрянки? Ну подумаешь, заразят какого-нибудь пациента, делов-то, он же уже в больнице.

Нет, я не буду сейчас тратить время на то, чтобы доказывать то, что ученые всего мира доказывали последние два с половиной года (и доказали за десятки лет до этого). Вакцины работают - отказ от них ведет к повышенной смертности.