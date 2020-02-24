Депутаты, покинувшие ЧСР: "Буров виноват в самоуничтожении этого созыва думы"

Из ЧСР вышли шесть членов, в их числе пять депутатов Рижской думы: Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко. Также партию покинула депутат Сейма Юлия Степаненко.

Депутаты Рижской думы (РД) на состоявшейся пресс-конференции рассказали, что неоднократно призывали мэра Риги Олега Бурова уйти в отставку. По словам депутатов, именно Буров виноват в том, что этот созыв думы "самоуничтожился", несмотря на то, что мог бы работать до выборов 2021 года.

Алдермане зачитала журналистам письмо покинувших ряды ЧСР депутатов, адресованное рижанам.

"Именно в результате его неумелого руководства первая половина этого года войдет в историю Риги как очень неудачный период. Из-за нереализованных амбиций и в силу характера, его политика самоуслаждения предусматривает далеко идущие негативные последствия", - раскритиковала бывшего коллегу Алдермане.

По ее мнению, Буров созвал три заседания без кворума, таким образом "подал руку помощи" парламентской коалиции в момент, когда было ясно, что так называемая "мусорная сага" не является достаточным аргументом для роспуска столичной думы.

Также участники пресс-конференции заявили, что самым большим вредительством Бурова были "игры с бюджетом", и покинувшим ЧСР членам не понятно, почему мэр повторно запросил у ответственных комитетов пересмотреть проект бюджета, несмотря на отсутствие такой практики с 2017 года.

"Буров затормозил работу как минимум на полгода, по отдельным программам - даже на год, и это навредило рижанам", - сказала Алдермане.

Бывшие члены ЧСР упрекают Бурова и в неисполнении законов, отмечая, что в 2020 году не было ни одного очередного заседания думы, хотя такие должны проходить как минимум раз в месяц.

На вопрос, почему депутаты ранее не "свергли Бурова", они ответили, что делали все для того, чтобы остановить его самоуправство.

Ирина Винник сказала, что и ранее призывала Бурова уйти, упрекая в отсутствии политической культуры и опыта, а также авторитарном стиле руководства. Андрей Каменецкий отметил, что для участия в выборах партии нужен лидер, а Буров таковым не является. Тем временем Вячеслав Степаненко указал, что уже в декабре выступал против старта на выборах без "Согласия" и Бурова первым в списке. Он отметил, что не претендует на место в списке ЧСР, так как считает неприемлимым, что партией руководит предатель.

Ушаков и Урбанович зовут в "Согласие"

Депутат Европарламента Нил Ушаков, который занимал пост мэра в трех созывов, в интервью агентству LETA сообщил, что в среду, 26 февраля, он презентует правлению "Согласия" подготовленный черновик списка кандидатов на внеочередные выборы в РД. В него будут включены покинувшие ряды ЧСР депутаты - Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко. Ранее о готовности рассмотреть возможность и пригласить этих депутатов в "Согласие".