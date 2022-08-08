Понятные выборы ⟩ Что обещает Шлесерс и "Латвия на первом месте"

В двух местах они, судя по всему, писали в соавторстве. Это те моменты, где в фантастические обещания добавлена конкретика (лучше не становится).

Первая такая фраза - это единовременное пособие в 5000 евро за каждого ребенка. Даже в 2021 году (а тогда в Латвии был установлен антирекорд рождаемости) это бы обошлось казне в 85,575 млн евро.

Для сравнения - в 2021 году на все государственное социальное страхование (а это все пенсии и пособия) ушло 88 млн евро. Как вам кажется, насколько реалистично звучит трата такого же количества денег только на единовременные пособия на детей?

Второе место коллаборации - это последняя фраза. "Добьемся того, что через 8 лет Латвия будет одной из богатейших стран мира".

Латвия на первом месте. Но в списке самых богатых пока только на 49-м. Фото: Zane Bitere/LETA

Я надеюсь, что имеется в виду ВВП на душу населения (потому что, если имелась в виду абсолютная величина, то у меня много вопросов к адекватности авторов программы). Но даже в этом случае - Латвия сейчас находится на 49-м месте (между Турцией и Румынией). Чтобы попасть хотя бы в первую двадцатку (уровень Швеции, на минуточку) - нужно поднять наш показатель на две трети. Можно ли это сделать за восемь лет, находясь на пороге энергетического и экономического кризисов - вопрос риторический.

Гомофобы и антиваксеры