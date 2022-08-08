А вот и кто-то новенький на политическом горизонте. Новенький, конечно, условно - Айнар Шлесерс возвращается в политику шесть лет спустя. И в новую свою партию набрал много видных людей: экс-премьер Вилис Криштопанс, экс-министр Рамона Петравича, экс-мэр Риги Олег Буров.
Понятные выборы ⟩ Что обещает Шлесерс и "Латвия на первом месте"
Разбираемся, что обещает нам очередной политический проект Шлесерса "Латвия на первом месте".
Новые старые лица
Да, тут я не смогу написать "О (не)выполнении обещаний этой партии читайте по ссылке" - четыре года назад партии просто не было. Поэтому давайте, очень быстро - про историю.
Начать, конечно, следует с основателя, председателя и самого яркого представителя партии - Айнара Шлесерса. Свою политическую деятельность он начал еще в 1998 году, став министром экономики в возрасте 28 лет! Правда, пробыл он им недолго, около полугода, когда премьера Вилиса Криштопанса сменил Андрис Шкеле.
После чего он помотался по партиям, побыл министром сообщения с 2004 по 2009 годы (с перерывом на полгода в 2006 году).
С 2013 по 2016 годы он был председателем партии "Едины для Латвии", но в ней особых политических успехов не добился и ушел с этого поприща.
Также нельзя не упомянуть скандал с цифровым телевидением. Если очень коротко (потому что иначе - это тема отдельной статьи) - министерство сообщения (чьим главой тогда был Шлесерс) объявило конкурс на создание цифрового телевидения, но конкурс якобы прошел с нарушениями. Кроме Шлесерса в деле обвинялись еще многие, например, экс-премьер Андрис Шкеле.
Однако, в январе этого года суд первой инстанции признал всех подсудимых невиновными, прокуроры подали апелляцию.
Возвращаемся в политику - в 2021 году Шлесерс создает партию "Латвия на первом месте" и собирает в ней весьма эклектичную команду. В ней были выходцы из таких партий как "Согласие", KPV LV, Союз "зеленых" и крестьян, "Путь Латвии"; а также представители Госполиции, KNAB, журналисты и даже экс-глава Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.
Однако, до выборов состав партии и правления сильно изменился. Цимдарс уходит из жизни 20 октября 2021 года, а уже в этом году, 4 марта, из партии выгоняют Юлию Степаненко и Любовь Швецову - за недостаточно жесткую позицию по войне в Украине.
Впрочем, и без них список кандидатов партии "Латвия на первом месте" выглядит внушительно: экс-министры Рамона Петравича и Ральф Немиро, экс-мэр Риги Олег Буров, экс-премьер Вилис Криштопанс (вернувшийся в политику после 15-летнего перерыва), а также просто заметные для латвийской политики люди: Линда Лиепиня, Виктор Щербатых, Лига Крапане.
Программа - максимально коротко
Но что скрывается за этими именами? Наконец-то, настало время заглянуть и в программу! По традиции - полностью она находится здесь, а кратко изложу ее ниже.
Основные пункты:
- Семейные и христианские ценности;
- Смешанная система голосования за Сейм;
- Хватит 30 тысяч подписей на референдум;
- Закрытие суда Сатверсме;
- Не допустим обязательной вакцинации;
- Выплаты тем, кого уволили из-за несделанной Covid-вакцины;
- Пропишем в Конституции, что семья - это отец-мужчина и мать-женщина;
- После 18 лет первый год доходы не будут облагаться налогом;
- Снижение налогов на рабочую силу до среднего европейского уровня;
- Обеспечим качественное здравоохранение;
- Достойная оплата педагогам;
- Ребенок, окончив среднюю школу, будет говорить на четырех языках;
- Организуем Банк национального развития;
- Вернем как минимум 100 тысяч граждан Латвии;
- Единовременное пособие в 5000 евро за каждого ребенка;
- Индексация пенсий;
- Снижение PVN на продукты питания до 10%;
- Профинансируем восстановление церквей;
- Будем развивать порты, транспорт и авиацию;
- Уменьшим бюрократию;
- Добьемся того, что через 8 лет Латвия будет одной из богатейших стран мира.
Фух, выдохнули и - вперед, к анализу!
Идеология на первом месте
Вообще, когда я в первый раз увидел название партии "Латвия на первом месте", то я подумал, что речь идет о том, что члены этой партии - настоящие патриоты, у них на первом месте не личные блага или что-то в этом роде, а исключительно Латвия.
Но первое же предложение программы меня поправляет - "Латвия будет на первом месте". В чем она будет на первом месте, и на каком месте она сейчас - не уточняется.
Второе предложение тоже удивляет - "Партия объединяет патриотов Латвии, которые поддерживают семейные и христианские ценности". Ну, про семейные мы еще поговорим, но христианские?
К сожалению, я не смог найти данные за 2020 год и позже, но в 2019 году в Латвии всего 42% населения считали себя христианами. И, вообще, с 2009 года лишь один раз эта доля превысила половину (данные SKDS).
Зачем в самом начале отрезать половину электората мне не очень понятно, но, с другой стороны, когда Шлесерс стал министром экономики - мне было всего четыре года, так что я наверняка чего-то не понимаю.
Популизм vs Конкретика
Вообще, складывается ощущение, что программу писали два человека. Один пытался быть конструктивным и давать конкретные обещания: снижение PVN до 10%, патентная плата каждому индивидуальному коммерсанту, снижение налогов на рабочую силу до среднего европейского уровня. А второй периодически влетал, отбирал ноутбук и вписывал манифестации вроде: "восстановим презумпцию невиновности", "не допустим обязательной вакцинации", "защитим личную свободу и безопасность".
В двух местах они, судя по всему, писали в соавторстве. Это те моменты, где в фантастические обещания добавлена конкретика (лучше не становится).
Первая такая фраза - это единовременное пособие в 5000 евро за каждого ребенка. Даже в 2021 году (а тогда в Латвии был установлен антирекорд рождаемости) это бы обошлось казне в 85,575 млн евро.
Для сравнения - в 2021 году на все государственное социальное страхование (а это все пенсии и пособия) ушло 88 млн евро. Как вам кажется, насколько реалистично звучит трата такого же количества денег только на единовременные пособия на детей?
Второе место коллаборации - это последняя фраза. "Добьемся того, что через 8 лет Латвия будет одной из богатейших стран мира".
Я надеюсь, что имеется в виду ВВП на душу населения (потому что, если имелась в виду абсолютная величина, то у меня много вопросов к адекватности авторов программы). Но даже в этом случае - Латвия сейчас находится на 49-м месте (между Турцией и Румынией). Чтобы попасть хотя бы в первую двадцатку (уровень Швеции, на минуточку) - нужно поднять наш показатель на две трети. Можно ли это сделать за восемь лет, находясь на пороге энергетического и экономического кризисов - вопрос риторический.
Гомофобы и антиваксеры
Но, как говорит мой коллега Алексей Пивоваров - все все понимают. Основной упор партия делает, как и заявлялось в самом начале программы, на семейные и христианские ценности. Также многое говорится и о Covid-ограничениях, учитывая, что в партии собрались чуть ли не все главные антиваксеры страны, не считая Гобземса.
И, возможно, в программе этим вопросам уделяется не так много места (хотя намного больше, чем у конкурентов), но предвыборная риторика и посты в социальных сетях "Латвии на первом месте" строятся именно на борьбе с ЛГБТ+ и Covid-ограничениями.
Начнем с семейных ценностей. Даже не буду писать про то, что гомофобия - это ретроградство и бесчеловечная позиция. Здесь не место кого-то убеждать. Поговорим чисто с политической точки зрения.
Да, "Латвия на первом месте" - прописала "дефиницию семьи" в свою программу.
Но такие же пункты есть в программах партий "Суверенная власть" и "Сила власти народа". Также не скрывает своей позиции и, например, Нацобъединение, у которого попасть в коалицию явно шансов побольше.
Да и "Согласие" с Союзом "зеленых" и крестьян, судя по голосованию за законопроект о партнерских отношениях, не горят желанием давать права представителям ЛГБТ+. А ведь есть еще Русский союз Латвии.
В общем, избирателю с ультра-традиционными ценностями есть из кого выбирать. Да и как показала практика собирания подписей, на самом деле, не такому уж и большому числу граждан Латвии принципиально важно, что о семье говорит Сатверсме.
Вторая позиция - Covid-ограничения. Тут "Латвия на первом месте" тоже не уникальны, хотя Гобземс в своей программе этому вопросу уделил намного меньше места (что удивительно, впрочем, об этом в будущих статьях).
Даже за неактуальность не могу поругать. Число Covid-случаев растет, как и опасения населения о возможных новых ограничениях.
При этом "Латвия на первом месте" не обещает, что новых ограничений не будет. Они обещают, например, выплатить компенсации тем работникам, кого уволили из-за обязательной Covid-вакцинации. Вот только не было никакой обязательной вакцинации!
Были ограничения для невакцинированных - да. Были профессии, где нельзя было работать без вакцинации - да. Но это был выбор человека - вакцинироваться или жить с кучей запретов. И многие люди так и не вакцинировались ни разу за всю пандемию. Так что, кому именно собрались выплачивать компенсации "Латвия на первом месте"?
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Как и многие (если не все) оппозиционные партии, "Латвия на первом месте" давит на эмоции. "Действующее правительство ничего не понимает и все делает плохо, а мы все понимаем и все сделаем хорошо".
Ну и походя запретим ЛГБТ+ людей, никаких запретов даже в разгар пандемии, откуда-то найдем деньги на все выплаты, повысим все зарплаты и так далее.
Кому стоит за них голосовать? Скажу прямо, принципиальных различий между условными "Каждому и каждой", "Суверенной властью", "Стабильностью" и "Латвией на первом месте" не так уж и много. Так что, если вам близка гомофобная и антиваксерская позиция, то скорее стоит ориентироваться на личности.
Но будьте готовы к тому, что даже, если каким-то чудом "Латвия на первом месте" окажется в коалиции, партия забудет свои обещания и штраф за то, что гуляли в комендантский час в 2021 году, все-таки придется оплатить.
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