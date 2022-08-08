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Понятные выборы ⟩ Что обещает Шлесерс и "Латвия на первом месте"

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Что обещает Шлесерс и "Латвия на первом месте"
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Председатель партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс и член партии Лига Крапане
Председатель партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс и член партии Лига Крапане Фото: Zane Bitere/LETA

А вот и кто-то новенький на политическом горизонте. Новенький, конечно, условно - Айнар Шлесерс возвращается в политику шесть лет спустя. И в новую свою партию набрал много видных людей: экс-премьер Вилис Криштопанс, экс-министр Рамона Петравича, экс-мэр Риги Олег Буров. 

Разбираемся, что обещает нам очередной политический проект Шлесерса "Латвия на первом месте".

Новые старые лица 

Да, тут я не смогу написать "О (не)выполнении обещаний этой партии читайте по ссылке" - четыре года назад партии просто не было. Поэтому давайте, очень быстро - про историю.

Начать, конечно, следует с основателя, председателя и самого яркого представителя партии - Айнара Шлесерса. Свою политическую деятельность он начал еще в 1998 году, став министром экономики в возрасте 28 лет! Правда, пробыл он им недолго, около полугода, когда премьера Вилиса Криштопанса сменил Андрис Шкеле.

После чего он помотался по партиям, побыл министром сообщения с 2004 по 2009 годы (с перерывом на полгода в 2006 году).

С 2013 по 2016 годы он был председателем партии "Едины для Латвии", но в ней особых политических успехов не добился и ушел с этого поприща.

Также нельзя не упомянуть скандал с цифровым телевидением. Если очень коротко (потому что иначе - это тема отдельной статьи) - министерство сообщения (чьим главой тогда был Шлесерс) объявило конкурс на создание цифрового телевидения, но конкурс якобы прошел с нарушениями. Кроме Шлесерса в деле обвинялись еще многие, например, экс-премьер Андрис Шкеле.

Андрис Шкеле на заседании суда по делу о цифровом телевидении
Андрис Шкеле на заседании суда по делу о цифровом телевидении Фото: Evija Trifanova/LETA

Однако, в январе этого года суд первой инстанции признал всех подсудимых невиновными, прокуроры подали апелляцию.

Возвращаемся в политику - в 2021 году Шлесерс создает партию "Латвия на первом месте" и собирает в ней весьма эклектичную команду. В ней были выходцы из таких партий как "Согласие", KPV LV, Союз "зеленых" и крестьян, "Путь Латвии"; а также представители Госполиции, KNAB, журналисты и даже экс-глава Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

Однако, до выборов состав партии и правления сильно изменился. Цимдарс уходит из жизни 20 октября 2021 года, а уже в этом году, 4 марта, из партии выгоняют Юлию Степаненко и Любовь Швецову - за недостаточно жесткую позицию по войне в Украине.

Впрочем, и без них список кандидатов партии "Латвия на первом месте" выглядит внушительно: экс-министры Рамона Петравича и Ральф Немиро, экс-мэр Риги Олег Буров, экс-премьер Вилис Криштопанс (вернувшийся в политику после 15-летнего перерыва), а также просто заметные для латвийской политики люди: Линда Лиепиня, Виктор Щербатых, Лига Крапане.

Программа - максимально коротко 

Но что скрывается за этими именами? Наконец-то, настало время заглянуть и в программу! По традиции - полностью она находится здесь, а кратко изложу ее ниже.

Основные пункты:

  • Семейные и христианские ценности;
  • Смешанная система голосования за Сейм;
  • Хватит 30 тысяч подписей на референдум;
  • Закрытие суда Сатверсме;
  • Не допустим обязательной вакцинации;
  • Выплаты тем, кого уволили из-за несделанной Covid-вакцины;
  • Пропишем в Конституции, что семья - это отец-мужчина и мать-женщина;
  • После 18 лет первый год доходы не будут облагаться налогом;
  • Снижение налогов на рабочую силу до среднего европейского уровня;
  • Обеспечим качественное здравоохранение;
  • Достойная оплата педагогам;
  • Ребенок, окончив среднюю школу, будет говорить на четырех языках;
  • Организуем Банк национального развития;
  • Вернем как минимум 100 тысяч граждан Латвии;
  • Единовременное пособие в 5000 евро за каждого ребенка;
  • Индексация пенсий;
  • Снижение PVN на продукты питания до 10%;
  • Профинансируем восстановление церквей;
  • Будем развивать порты, транспорт и авиацию;
  • Уменьшим бюрократию;
  • Добьемся того, что через 8 лет Латвия будет одной из богатейших стран мира.

Фух, выдохнули и - вперед, к анализу!

Идеология на первом месте

Вообще, когда я в первый раз увидел название партии "Латвия на первом месте", то я подумал, что речь идет о том, что члены этой партии - настоящие патриоты, у них на первом месте не личные блага или что-то в этом роде, а исключительно Латвия.

Но первое же предложение программы меня поправляет - "Латвия будет на первом месте". В чем она будет на первом месте, и на каком месте она сейчас - не уточняется.

Второе предложение тоже удивляет - "Партия объединяет патриотов Латвии, которые поддерживают семейные и христианские ценности". Ну, про семейные мы еще поговорим, но христианские?

К сожалению, я не смог найти данные за 2020 год и позже, но в 2019 году в Латвии всего 42% населения считали себя христианами. И, вообще, с 2009 года лишь один раз эта доля превысила половину (данные SKDS).

Фото: SKDS

Зачем в самом начале отрезать половину электората мне не очень понятно, но, с другой стороны, когда Шлесерс стал министром экономики - мне было всего четыре года, так что я наверняка чего-то не понимаю.

Популизм vs Конкретика

Вообще, складывается ощущение, что программу писали два человека. Один пытался быть конструктивным и давать конкретные обещания: снижение PVN до 10%, патентная плата каждому индивидуальному коммерсанту, снижение налогов на рабочую силу до среднего европейского уровня. А второй периодически влетал, отбирал ноутбук и вписывал манифестации вроде: "восстановим презумпцию невиновности", "не допустим обязательной вакцинации", "защитим личную свободу и безопасность".

В двух местах они, судя по всему, писали в соавторстве. Это те моменты, где в фантастические обещания добавлена конкретика (лучше не становится).

Первая такая фраза - это единовременное пособие в 5000 евро за каждого ребенка. Даже в 2021 году (а тогда в Латвии был установлен антирекорд рождаемости) это бы обошлось казне в 85,575 млн евро.

Для сравнения - в 2021 году на все государственное социальное страхование (а это все пенсии и пособия) ушло 88 млн евро. Как вам кажется, насколько реалистично звучит трата такого же количества денег только на единовременные пособия на детей?

Второе место коллаборации - это последняя фраза. "Добьемся того, что через 8 лет Латвия будет одной из богатейших стран мира".

Латвия на первом месте. Но в списке самых богатых пока только на 49-м.
Латвия на первом месте. Но в списке самых богатых пока только на 49-м. Фото: Zane Bitere/LETA

Я надеюсь, что имеется в виду ВВП на душу населения (потому что, если имелась в виду абсолютная величина, то у меня много вопросов к адекватности авторов программы). Но даже в этом случае - Латвия сейчас находится на 49-м месте (между Турцией и Румынией). Чтобы попасть хотя бы в первую двадцатку (уровень Швеции, на минуточку) - нужно поднять наш показатель на две трети. Можно ли это сделать за восемь лет, находясь на пороге энергетического и экономического кризисов - вопрос риторический.

Гомофобы и антиваксеры

Но, как говорит мой коллега Алексей Пивоваров - все все понимают. Основной упор партия делает, как и заявлялось в самом начале программы, на семейные и христианские ценности. Также многое говорится и о Covid-ограничениях, учитывая, что в партии собрались чуть ли не все главные антиваксеры страны, не считая Гобземса.

И, возможно, в программе этим вопросам уделяется не так много места (хотя намного больше, чем у конкурентов), но предвыборная риторика и посты в социальных сетях "Латвии на первом месте" строятся именно на борьбе с ЛГБТ+ и Covid-ограничениями.

Начнем с семейных ценностей. Даже не буду писать про то, что гомофобия - это ретроградство и бесчеловечная позиция. Здесь не место кого-то убеждать. Поговорим чисто с политической точки зрения.

Да, "Латвия на первом месте" - прописала "дефиницию семьи" в свою программу.

Но такие же пункты есть в программах партий "Суверенная власть" и "Сила власти народа". Также не скрывает своей позиции и, например, Нацобъединение, у которого попасть в коалицию явно шансов побольше.

Да и "Согласие" с Союзом "зеленых" и крестьян, судя по голосованию за законопроект о партнерских отношениях, не горят желанием давать права представителям ЛГБТ+. А ведь есть еще Русский союз Латвии.

В общем, избирателю с ультра-традиционными ценностями есть из кого выбирать. Да и как показала практика собирания подписей, на самом деле, не такому уж и большому числу граждан Латвии принципиально важно, что о семье говорит Сатверсме.

Вторая позиция - Covid-ограничения. Тут "Латвия на первом месте" тоже не уникальны, хотя Гобземс в своей программе этому вопросу уделил намного меньше места (что удивительно, впрочем, об этом в будущих статьях).

Даже за неактуальность не могу поругать. Число Covid-случаев растет, как и опасения населения о возможных новых ограничениях.

При этом "Латвия на первом месте" не обещает, что новых ограничений не будет. Они обещают, например, выплатить компенсации тем работникам, кого уволили из-за обязательной Covid-вакцинации. Вот только не было никакой обязательной вакцинации!

Были ограничения для невакцинированных - да. Были профессии, где нельзя было работать без вакцинации - да. Но это был выбор человека - вакцинироваться или жить с кучей запретов. И многие люди так и не вакцинировались ни разу за всю пандемию. Так что, кому именно собрались выплачивать компенсации "Латвия на первом месте"?

***

Как и многие (если не все) оппозиционные партии, "Латвия на первом месте" давит на эмоции. "Действующее правительство ничего не понимает и все делает плохо, а мы все понимаем и все сделаем хорошо".

Ну и походя запретим ЛГБТ+ людей, никаких запретов даже в разгар пандемии, откуда-то найдем деньги на все выплаты, повысим все зарплаты и так далее.

Кому стоит за них голосовать? Скажу прямо, принципиальных различий между условными "Каждому и каждой", "Суверенной властью", "Стабильностью" и "Латвией на первом месте" не так уж и много. Так что, если вам близка гомофобная и антиваксерская позиция, то скорее стоит ориентироваться на личности.

Но будьте готовы к тому, что даже, если каким-то чудом "Латвия на первом месте" окажется в коалиции, партия забудет свои обещания и штраф за то, что гуляли в комендантский час в 2021 году, все-таки придется оплатить.

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