Фото ⟩ 4 шага, чтобы всего за несколько евро обновить домашнее рабочее место

Еще больше комфорта и эргономики

Комфорт и эргономика при длительном сидении за компьютером очень важны. В идеальном случае лучшее решение для домашнего офиса - это возможность адаптировать рабочее пространство к своим конкретным потребностям. Если стандартный офисный стул кажется вам неудобным или вы устали сидеть сгорбившись и хотите улучшить свою осанку, вы можете выбрать более активное решение - регулируемые по высоте стол и стул.

Фото: Пресс-фото

"Регулируемый стол с регулируемым стулом или табуретом полезен для вашего здоровья и, следовательно, производительности, поскольку позволяет вам двигаться и улучшать осанку. Специальные высокие табуреты имеют сиденье, которое можно наклонить так, чтобы люди сидели на них "активно" - наклон помогает укрепить мышцы и позвоночник. Табуреты также вращаются, что позволяет легко перемещаться во время работы", - говорит Римкус.

Однако даже без замены стола и стула есть способы сделать длительное сидение более эргономичным. Дизайнер интерьера рассказывает, что существуют универсальные аксессуары, например, подушка для шеи и поясницы из вязкоэластичной пены с эффектом памяти, которая превращает любое кресло в более удобное сиденье. Или подставка для монитора с выдвижным ящиком. Расположив монитор на правильной высоте, вы снимите нагрузку с шеи и плеч. Размещение монитора на правильной высоте снижает нагрузку на спину и плечи.

Пища для вдохновения

Фото: Пресс-фото

Одним из преимуществ работы из дома является то, что вы не обязаны оформлять свое рабочее место в "офисном стиле" с классическим столом, стульями и шкафами для документов. Ваше рабочее место может стать прекрасным дополнением к вашему интерьеру, и вы сможете обустроить его именно так, как хотите, чтобы чувствовать вдохновение для работы. Дизайнер интерьеров говорит, что для того, чтобы сосредоточиться и продуктивно работать, ваш домашний офис не обязательно должен быть минималистичным - он может быть центром творчества, где проявляется ваша индивидуальность.

Фото: Пресс-фото

"Начните с обустройства свободной от беспорядка зоны, где можно работать или воплощать в жизнь творческие проекты, подумайте о некоторых вдохновляющих деталях. Например, на настенную панель можно повесить не только списки дел и напоминания, но и любимые фотографии, картинки или цитаты, превратив доску в коллаж вдохновения. Если в рабочем пространстве есть, например, настенные полки, на них можно разместить комнатные растения. Играйте с идеями и проявляйте творчество и на рабочем месте", - предлагает дизайнер интерьеров.