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Из глубины Ругельского котлована в Даугавпилсе выныривает русалка... Такого город еще не видел!

Chayka.lv rus.tvnet.lv
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Из глубины Ругельского котлована в Даугавпилсе выныривает русалка... Такого город еще не видел!
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Русалка - Даша Белевич, слева - помощник Владимир Горев, справа - режиссёр Айдас Чеснаковас и оператор Денис Михайлов (в гидрокостюме). После погружения на глубину 5 метров съёмочная команда с моделью возвращаются на берег, чтобы отогреться.
Русалка - Даша Белевич, слева - помощник Владимир Горев, справа - режиссёр Айдас Чеснаковас и оператор Денис Михайлов (в гидрокостюме). После погружения на глубину 5 метров съёмочная команда с моделью возвращаются на берег, чтобы отогреться. Фото: Марина Григорьева

Даугавпилчанка Ольга Гараева снимает новое видео о любимом городе. Поверьте, ничего подобного в Даугавпилсе никто не делал.

Историю этих ребят рассказывает Chayka.lv в рамках совместного с RUS TVNET проекта "Даугавпилс: лучше, чем в столице".

Из глубины Ругельского котлована в Даугавпилсе выныривает русалка с ярким, переливающимся разными цветами хвостом и плывет к пирсу возле вейк-парка… В это время на пятиметровой глубине под водой русалку снимает оператор Денис Михайлов. Рядом с ним, на подстраховке, находится дайвер-профессионал Сергей. На поверхности воды за ситуацией следят режиссер Айдас Чеснаковас (22 года) и опытный пловец Владимир Горев, а на берегу за процессом наблюдает руководитель проекта Ольга Гараева и ее команда.

Команда Ольги Гараевой на крыше гостиницы "Латгола". На этот раз ребята снимали отсюда закат над городом
Команда Ольги Гараевой на крыше гостиницы "Латгола". На этот раз ребята снимали отсюда закат над городом Фото: Из личного архива

Эту съемку под водой Денис называет одной из самых сложных в своей карьере. "Поначалу было страшно. В какой-то момент я запаниковал. Когда ты на такой глубине, вода становится очень холодной, все, что ты видишь — это синева вокруг и где-то очень далеко — солнце. Единственное, что тебя соединяет с жизнью — эта трубочка во рту". Но если посмотреть на это все с другой стороны, рассуждает Денис, когда все до мелочей продумано, у тебя профессиональное оборудование, рядом — опытный дайвер, то понимаешь, что бояться нечего, и в этот момент начинаешь получать удовольствие от происходящего.

Роль русалки исполняет Дарья Белевич — чемпионка Латвии по триатлону, чемпионка Европы по аквабайку. Но даже для нее, опытной спортсменки, такие съемки даются нелегко. В первый съемочный день, когда снимали эту сцену, она пробыла в воде около пяти часов. Посинела от холода и очень устала. Но съемки еще не закончены, так что русалка в Ругельском котловане еще появится.

Важная задача, которую ставит команда перед собой, — показать город "живым".

"Есть такой стереотип, что в Даугавпилсе — одни пенсионеры. А те немногие молодые люди, которые здесь остались, курят, пьют, ничего хорошего от них ждать не приходится. Это не так", — уверенно говорит Ольга Гараева.

Для реализации этого проекта команде Ольги нужно было организовать съемки в более чем 20 местах, договориться с конкретными людьми, найти участников съемок и т. д. В общем, без солидарности и помощи горожан в таком проекте не обойтись. И эта помощь была.

Она рассказывает, что им бесплатно помогали дайверы, специально для ребят на полдня закрыли один зал в Ротко, их пустили бесплатно в бассейн "Олимпии", на летное поле, на спидвей и так далее. "Люди видят, что мы делаем крутой продукт для города, и хотят в этом участвовать".

Съемки планируют закончить к концу августа, сентябрь-октябрь уйдет на монтаж. Дальше, по словам Ольги, у судьбы ролика два варианта.

Какие? Читайте в полной версии на портале Chayka.lv.

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