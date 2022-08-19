Из глубины Ругельского котлована в Даугавпилсе выныривает русалка... Такого город еще не видел!

Из глубины Ругельского котлована в Даугавпилсе выныривает русалка с ярким, переливающимся разными цветами хвостом и плывет к пирсу возле вейк-парка… В это время на пятиметровой глубине под водой русалку снимает оператор Денис Михайлов. Рядом с ним, на подстраховке, находится дайвер-профессионал Сергей. На поверхности воды за ситуацией следят режиссер Айдас Чеснаковас (22 года) и опытный пловец Владимир Горев, а на берегу за процессом наблюдает руководитель проекта Ольга Гараева и ее команда.

Эту съемку под водой Денис называет одной из самых сложных в своей карьере. "Поначалу было страшно. В какой-то момент я запаниковал. Когда ты на такой глубине, вода становится очень холодной, все, что ты видишь — это синева вокруг и где-то очень далеко — солнце. Единственное, что тебя соединяет с жизнью — эта трубочка во рту". Но если посмотреть на это все с другой стороны, рассуждает Денис, когда все до мелочей продумано, у тебя профессиональное оборудование, рядом — опытный дайвер, то понимаешь, что бояться нечего, и в этот момент начинаешь получать удовольствие от происходящего.