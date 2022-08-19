Даугавпилчанка Ольга Гараева снимает новое видео о любимом городе. Поверьте, ничего подобного в Даугавпилсе никто не делал.
Из глубины Ругельского котлована в Даугавпилсе выныривает русалка... Такого город еще не видел!
Историю этих ребят рассказывает Chayka.lv в рамках совместного с RUS TVNET проекта "Даугавпилс: лучше, чем в столице".
Из глубины Ругельского котлована в Даугавпилсе выныривает русалка с ярким, переливающимся разными цветами хвостом и плывет к пирсу возле вейк-парка… В это время на пятиметровой глубине под водой русалку снимает оператор Денис Михайлов. Рядом с ним, на подстраховке, находится дайвер-профессионал Сергей. На поверхности воды за ситуацией следят режиссер Айдас Чеснаковас (22 года) и опытный пловец Владимир Горев, а на берегу за процессом наблюдает руководитель проекта Ольга Гараева и ее команда.
Эту съемку под водой Денис называет одной из самых сложных в своей карьере. "Поначалу было страшно. В какой-то момент я запаниковал. Когда ты на такой глубине, вода становится очень холодной, все, что ты видишь — это синева вокруг и где-то очень далеко — солнце. Единственное, что тебя соединяет с жизнью — эта трубочка во рту". Но если посмотреть на это все с другой стороны, рассуждает Денис, когда все до мелочей продумано, у тебя профессиональное оборудование, рядом — опытный дайвер, то понимаешь, что бояться нечего, и в этот момент начинаешь получать удовольствие от происходящего.
Роль русалки исполняет Дарья Белевич — чемпионка Латвии по триатлону, чемпионка Европы по аквабайку. Но даже для нее, опытной спортсменки, такие съемки даются нелегко. В первый съемочный день, когда снимали эту сцену, она пробыла в воде около пяти часов. Посинела от холода и очень устала. Но съемки еще не закончены, так что русалка в Ругельском котловане еще появится.
Важная задача, которую ставит команда перед собой, — показать город "живым".
"Есть такой стереотип, что в Даугавпилсе — одни пенсионеры. А те немногие молодые люди, которые здесь остались, курят, пьют, ничего хорошего от них ждать не приходится. Это не так", — уверенно говорит Ольга Гараева.
Для реализации этого проекта команде Ольги нужно было организовать съемки в более чем 20 местах, договориться с конкретными людьми, найти участников съемок и т. д. В общем, без солидарности и помощи горожан в таком проекте не обойтись. И эта помощь была.
Она рассказывает, что им бесплатно помогали дайверы, специально для ребят на полдня закрыли один зал в Ротко, их пустили бесплатно в бассейн "Олимпии", на летное поле, на спидвей и так далее. "Люди видят, что мы делаем крутой продукт для города, и хотят в этом участвовать".
Съемки планируют закончить к концу августа, сентябрь-октябрь уйдет на монтаж. Дальше, по словам Ольги, у судьбы ролика два варианта.
Какие? Читайте в полной версии на портале Chayka.lv.
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