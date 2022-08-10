Как трое техногиков без денег сделали нишевый бизнес от Даугавпилса до Уругвая

Сооснователь FeNiCoGd Игорь Салдугей рассказал о главных методах неразрушающего контроля, которыми оперирует его предприятие.

Визуальный контроль - осмотр на наличие дефектов невооруженным глазом.

Магнитно-порошковый контроль: на трещину наносится контрастная краска, после - наводится магнитное поле. Если в этом месте есть трещина, частички металла соберутся именно там.

Капиллярный контроль - метод для нержавеющей стали, которая не магнитится. По очереди наносят три вида жидкости. Если где-то есть полости или трещины, эти места окрашиваются.

Ультразвук: ультразвуком "стреляют" в деталь. Как только он достигает обратной стенки, сразу отражается обратно - это видно на экране прибора. Если деталь не монолитная - звук вернется раньше, чем нужно, и мы поймем, где именно проблема.