Как трое техногиков без денег сделали нишевый бизнес от Даугавпилса до Уругвая
Бизнес Игоря Салдугея и его партнеров начался так: незадолго до пандемии они с партнером обсуждали, что в их узкой технологической нише совершенно нет местных.
"До нашего открытия всю эту работу делали иностранцы, они обслуживали весь Даугавпилс, - рассказывает Игорь. - Мы как-то с моим партнером говорили и решили: "Слушай, а давай-ка будем денежки все у себя в стране оставлять, в городе. Не только за рубежом что-то умеют".
Три года спустя трое техногиков из Даугавпилса, заметивших дыру на рынке услуг проверки металлоконструкций, практически без денег начали свой бизнес и уже не только зарекомендовали себя на мировом рынке, но и видят, какие еще сопредельные ниши могут заполнить.
После разговора о засилье иностранцев Игорь, которому сейчас 35 лет, и два его партнера всерьез взялись за создание собственного предприятия: определили, какую услугу могут предоставлять, кто может ею заинтересоваться, что для этого нужно - и обратились со всем этим за помощью.
"Они знали, чего хотят, - рассказывает руководитель Даугавпилсского бизнес-инкубатора Андрей Зелч, помогавший партнерам. - Понимали, что им надо будет многое вложить в собственное обучение, в сертификацию своей лаборатории".
Новая компания специализируется на неразрушающем контроле за металлоконструкциями - то есть проверках, которые не повреждают целостности сложных металлических объектов.
Вот как о бизнесе говорит Игорь: "Представим - вот варит сварщик пластину. А она потом пойдет на какой-нибудь кран, который поднимает лопасти для ветряных мельниц в море - представляешь, какой они длины и веса? Как убедиться, что эта пластина через два года не лопнет и эта лопасть не прилетит к кому-нибудь на корабль и не угробит полсотни человек? Можно, конечно, распилить и посмотреть, а потом заново сварить, но так можно делать бесконечно. Вот здесь в игру вступаем мы".
Сооснователь FeNiCoGd Игорь Салдугей рассказал о главных методах неразрушающего контроля, которыми оперирует его предприятие.
Визуальный контроль - осмотр на наличие дефектов невооруженным глазом.
Магнитно-порошковый контроль: на трещину наносится контрастная краска, после - наводится магнитное поле. Если в этом месте есть трещина, частички металла соберутся именно там.
Капиллярный контроль - метод для нержавеющей стали, которая не магнитится. По очереди наносят три вида жидкости. Если где-то есть полости или трещины, эти места окрашиваются.
Ультразвук: ультразвуком "стреляют" в деталь. Как только он достигает обратной стенки, сразу отражается обратно - это видно на экране прибора. Если деталь не монолитная - звук вернется раньше, чем нужно, и мы поймем, где именно проблема.
Такую диагностику металлоконструкций можно сравнить с медициной, где тоже для диагностики внутри тела используются физические явления. Например, ультразвуковая и радиографическая диагностика конструкций очень похожа на УЗИ и рентген.
"С ультразвуком инспектор подходит, настраивает необходимые датчики и проверяет четыре метра шва за 15 минут. Вот и решение драматичной проблемы", - рассказывает Игорь.
Клиентами такого бизнеса могут быть другие крупные предприятия, где от качества металла и сварки оборудования зависит результат.
Например, на нефтеперерабатывающих заводах есть бочки для хранения разных химических растворов типа кислот или щелочей, в которых жидкости находятся под давлением и нагреваются до температур кипения. Чтобы проверить такие емкости на безопасность - компании приглашают специалистов типа Игоря и его команды.
"А вдруг она в один момент бахнет - и разнесет еще пару бочек и поубивает людей, - говорит он. - Такие компании заказывают как можно больше дефектоскопистов со всего мира. Съезжаются десятки специалистов, закрываются на месяц и все внимательно проверяют".
Как все началось
Компанию партнеры зарегистрировали в сентябре 2019 года. Они долго не могли определиться с названием и в конце концов остановились на FeNiCoGd ("ФеНиКоГд"). Это трудно выговариваемое слово состоит из обозначений четырех химических элементов: железа (Fe), никеля (Ni), кобальта (Co) и гадолиния (Gd). Все это - металлы, способные магнититься, и все четыре чрезвычайно важны для работы в сфере их бизнеса. По признанию самого Игоря, название выбрали, "чтобы уже больше не ломать голову".
Хотя у партнеров был практический опыт как наемных сотрудников в сфере машиностроения, опыта в бизнесе не хватало.
"Они этим занимались как наемные работники, но понимали, что могут сделать из этого бизнес", - говорит Андрей Зелч. Именно Даугавпилсский бизнес-инкубатор помог молодому предприятию. Зелч рассказывает, что команде было необходимо специализированное обучение, а также аккредитация лаборатории: "Требовался очень большой труд".
Но даже получение сертификатов и создание лаборатории не гарантирует клиентов.
"Нельзя было так просто сказать: "Все, теперь мы здесь, обращайтесь к нам". Никто не хочет просто так там менять известную компанию с именем на таких, как мы, которые только появились и один аппарат в руках, - говорит Игорь. - Но нам повезло".
Из-за пандемии в марте 2020 года закрыли границы и бизнес, который раньше пользовался услугами зарубежных специалистов по неразрушающему контролю, был вынужден искать альтернативу дома, в Даугавпилсе. Сработало "сарафанное радио" - и новая компания получила свой первый заказ.
Позднее появился и первый серьезный проект - заказ от крупного нефтеперерабатывающего завода Neste Oil в Финляндии. Дальше - больше: маленькая команда из Даугавпилса отправилась в латиноамериканский Уругвай, на стройку крупнейшего в мире целлюлозного предприятия.
"Мы в них видели возможность замещения импорта. Зачем приглашать другие страны, если это могут делать наши местные предприниматели? Но, как оказалось, они резко пошли вверх. Сразу пошло все дело на экспорт", - рассказывает Андрей Зелч из бизнес-инкубатора.
Видео: Строительство завода в Уругвае, в котором принимал участие коллектив FeNiCoGd
Помимо заграничных проектов, компания продолжает работать в Латвии. "Работаем с LRZ, Belmast. Практически со всеми предприятиями Латгалии", - говорит Салдугей. Оплата в сфере работы FeNiCoGd варьируется в зависимости от проекта, сложности, метода контроля и прочего и составляет от 25 до 60 евро в час.
Также Игорь говорит, что базой для их бизнеса остается Даугавпилс.
"У нас нет большого желания уходить в Ригу. Там практически все лазейки уже заняты. Можно было бы попробовать и подвинуть кого-нибудь за счет цены и прочего, но нам интереснее проекты в Европе и в мире", - отмечает он.
План расширения
Амбиции партнеров не ограничиваются новыми контрактами в сфере неразрушающего контроля. Они уже придумали и реализуют бизнес-план, который претендует на другие ниши - в частности, экзаменационную и сферу редкого оборудования в своей области специализации.
Игорь говорит, что в странах Балтии пока нет экзаменационного центра, который мог бы проверять специалистов по неразрушающему контролю: "Раньше приезжали белорусы, обслуживали все страны Балтии, они были экзаменаторы".
Теперь на эту роль претендует FeNiCoGd и готовится открывать экзаменационный центр, чтобы заявить о себе уже в этом качестве. Сделать это они хотят до конца года.
Потенциальных новых сотрудников компания тоже надеется найти дома: "Даугавпилс покроет все необходимые наши потребности в ресурсе. Потому что на сегодняшний день мы видим перспективу до 10 человек, - рассказывает Игорь. - И таким количеством людей брать можно достаточно большие объекты".
Кроме экзаменационного направления, FeNiCoGd решил делать для рынка специализированные сварочные образцы, которые необходимы учебным центрам, лабораториям и бизнесу в Европе и мире для обучения и сертификации новых специалистов в отрасли.
"Таких образцов так просто нигде не купить, очень узкое направление. А у нас есть необходимая компетенция", - говорит Игорь.
В новых направлениях бизнеса FeNiCoGd все еще поддерживает советами инкубатор, но в 2023 году эта поддержка закончится. Однако Игорь уже доволен своим делом и его финансовыми результатами.
"По деньгам можно сказать, что на сегодняшний день мы очень довольны, - говорит он. - И мы не раз, как говорится, откроем шампанское с теми ребятами, кто нам помогал".
Видео: FeNiCoGd за работой
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