Храмовая или Церковная горка - уникальный символ Даугавпилса, олицетворяющий многонациональность и многоконфессиональность города. Вид храмов четырех христианских конфессий, расположенных рядом друг с другом, восхищают гостей города, для них по Церковной горке даже создана специальная экскурсия. Много ли вы знаете о ее истории?
Как в Даугавпилсе появилась Церковная горка, аналогов которой нет
О том, как возникла Церковная горка, какой храм построили первым и как жители сами создавали историю своего города, собирая средства на строительство, рассказывает Chayka.lv в рамках совместного с RUS TVNET проекта "Даугавпилс: лучше, чем в столице".
Развитие капитализма и строительство Петербургско-Варшавской железной дороги в середине 19 века способствовали тому, что Динабург активно застраивался, расширялись его границы, быстро росло многонациональное население. Город стал важным железнодорожным узлом, промышленным и культурным центром Северо-Западного края Российской империи.
В этот период формируется район Нового Строения - 1 октября 1865 года правительство утвердило новый план Динабурга, согласно которому на песках за железной дорогой должен был строиться новый микрорайон. Купцы и фабриканты строили здесь свои предприятия, жители, которые на них работали — свои дома.
В 1893 году по указу императора Александра III Динабург переименовали в Двинск. В этот период, на рубеже веков, закладывались основы и строились храмы Церковной горки, тогда же постепенно сформировалось её название.
Храмы, которые были в центре Двинска, уже не вмещали всех прихожан. Поэтому на Новом Строении возникла потребность в строительстве новых сакральных сооружений. Все храмы строились, в основном, на средства верующих. У каждого из них своя история, все выстояли в годы войн и разрушений, и сегодня, находясь внутри, можно ощутить течение времени и представить, сколько всего здесь происходило за более чем 100 лет.
Первым храмом Церковной горки стала кирха, единственный лютеранский храм в городе.
22 июля 1835 года считается датой основания лютеранского прихода Динабурга, он был немецким и насчитывал 250 человек. Лютеранам выделили здание в крепости, но количество жителей и лютеран росло, и поэтому к 1865 году община приобрела в собственность участок земли около вокзала, где и построила здание школы, а через 4 года там был построен деревянный храм. Однако и его помещения стали малы, и в 1872 году начался сбор средств на строительство теперешнего храма.
Сейчас же лютеранский собор - единственный в Даугавпилсе храм, в котором можно подняться на смотровую площадку на башне. Отсюда можно увидеть остальные храмы Церковной горки и панораму города Площадку открыли в 2017 году.
Сегодня лютеранская община Даугавпилса насчитывает около 200 человек, при храме действуют воскресная школа, дамский комитет, молитвенная группа, хор и другие организации. Здесь проводятся концерты, лекции и выставки.
Об уникальном органе и железной церкви, а также о 20-летнем строительстве самого молодого храма Церковной горки — церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы Первой Даугавпилсской старообрядческой общины, читайте в полной версии на портале Chayka.lv.
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