Как в Даугавпилсе появилась Церковная горка, аналогов которой нет

О том, как возникла Церковная горка, какой храм построили первым и как жители сами создавали историю своего города, собирая средства на строительство, рассказывает Chayka.lv в рамках совместного с RUS TVNET проекта "Даугавпилс: лучше, чем в столице".

Развитие капитализма и строительство Петербургско-Варшавской железной дороги в середине 19 века способствовали тому, что Динабург активно застраивался, расширялись его границы, быстро росло многонациональное население. Город стал важным железнодорожным узлом, промышленным и культурным центром Северо-Западного края Российской империи.

В этот период формируется район Нового Строения - 1 октября 1865 года правительство утвердило новый план Динабурга, согласно которому на песках за железной дорогой должен был строиться новый микрорайон. Купцы и фабриканты строили здесь свои предприятия, жители, которые на них работали — свои дома.

В 1893 году по указу императора Александра III Динабург переименовали в Двинск. В этот период, на рубеже веков, закладывались основы и строились храмы Церковной горки, тогда же постепенно сформировалось её название.