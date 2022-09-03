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В Риге пропал попугай, объявлено вознаграждение в 500 евро

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В Риге пропал попугай, объявлено вознаграждение в 500 евро
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Жако, или серый попугай.
Жако, или серый попугай. Фото: Wikipedia.org

В социальных сетях активно распространяются призывы о помощи в поисках попугая жако, который 20 августа улетел из дома в Дрейлини.

Попугай серого цвета с алым хвостом, размером с голубя. По словам владелицы попугай летает "грузновато как утка, распушая красный хвост, может летать высоко". Также он может издавать различные звуки и подражать человеческой речи, откликается на имя "Арчуша".

Последний раз был замечен в районе Межциемса. 

Каждый день поисков на счету, так как "на улице холодает, птица может пережить и дождь, и температуру до 0 градусов, но это чревато хроническим воспалением легких, поэтому каждый комментарий о местонахождении нам очень дорог и важен!". 

За птицу было объявлено вознаграждение 500 евро.

Кроме того, в Facebook была создана специальная страничка Meklējam ARČI, на которой хозяйка попугая каждый день подробно рассказывает, как идет поиск птицы. 

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