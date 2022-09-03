В социальных сетях активно распространяются призывы о помощи в поисках попугая жако, который 20 августа улетел из дома в Дрейлини.
В Риге пропал попугай, объявлено вознаграждение в 500 евро
Попугай серого цвета с алым хвостом, размером с голубя. По словам владелицы попугай летает "грузновато как утка, распушая красный хвост, может летать высоко". Также он может издавать различные звуки и подражать человеческой речи, откликается на имя "Арчуша".
Последний раз был замечен в районе Межциемса.
Каждый день поисков на счету, так как "на улице холодает, птица может пережить и дождь, и температуру до 0 градусов, но это чревато хроническим воспалением легких, поэтому каждый комментарий о местонахождении нам очень дорог и важен!".
За птицу было объявлено вознаграждение 500 евро.
Кроме того, в Facebook была создана специальная страничка Meklējam ARČI, на которой хозяйка попугая каждый день подробно рассказывает, как идет поиск птицы.
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