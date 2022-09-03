В Риге пропал попугай, объявлено вознаграждение в 500 евро

Попугай серого цвета с алым хвостом, размером с голубя. По словам владелицы попугай летает "грузновато как утка, распушая красный хвост, может летать высоко". Также он может издавать различные звуки и подражать человеческой речи, откликается на имя "Арчуша".

Последний раз был замечен в районе Межциемса.

Каждый день поисков на счету, так как "на улице холодает, птица может пережить и дождь, и температуру до 0 градусов, но это чревато хроническим воспалением легких, поэтому каждый комментарий о местонахождении нам очень дорог и важен!".

За птицу было объявлено вознаграждение 500 евро.

Кроме того, в Facebook была создана специальная страничка Meklējam ARČI, на которой хозяйка попугая каждый день подробно рассказывает, как идет поиск птицы.