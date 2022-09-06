Дочь Глюкозы опровергла новости о своей небинарности

Лидия Чистяков объяснила, что в интервью изданию Hello имела в виду то, что ей нравится быть разной, но это никак не связано с ее ориентацией.

"Мое творчество может быть небинарным, нестандартным, каждый может в нем увидеть и найти что-то свое, в этом и суть искусства. Однако это не имеет никакого отношения к моей ориентации и к моему гендеру", - пояснила она.

Лида указала, что все ее образы и эксперименты над внешностью происходят не потому, что она небинарная, а ее слова имели другой смысл: "У меня нет задачи разрушить гендерные стереотипы".

"Я хочу быть разной: и мужественной, и женственной. Иногда мне нравится проявлять характер и быть сильной. А иногда - например, со своим молодым человеком - быть слабой, нежной и милой. Наверное, именно в этом и заключается моя небинарность", - говорит Лидия.

Напомним, 15-летняя Лидия Чистякова, как и ее мать - певица Глюзока, стала активно заниматься музыкой. Она часто оказывается в центре внимания из-за своего поведения и внешнего вида.