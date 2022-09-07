Проект Creazone, разработанный для борьбы с безработицей в регионах Латгале и Земгале и направленный на развитие предпринимательства среди молодежи, перешел в активную фазу Demo Day. Совсем скоро 11 участников проекта представят свои бизнес-планы и получат практические рекомендации, как претворить их в жизнь, перейдя, соответственно, к заключительному этапу проекта - Get Started.
В Латгале и Земгале будет представлено 10 новых бизнес-идей
"Статистика показывает, что уже очень много лет количество молодежи в регионах стремительно уменьшается, а безработица при этом сохраняется на прежнем уровне. Поэтому было принято решение разработать проект, который поспособствует развитию регионов, дав молодежи шанс реализовать свои амбициозные бизнес-идеи под руководством опытных менторов. Сейчас проект Creazone переходит в активную фазу, и мы надеемся, что уже совсем скоро все 40 участников смогут начать свое собственное дело", - рассказывает Юрий Дубатовка, руководитель отдела проектов ЕС.
Данные показывают, что в Латгале уровень безработицы остается стабильно самым высоким среди всех латвийских регионов - 15,8% в 2017 году, 15,4% в 2020-м и 13% в июле этого года. Это в два раза больше, чем в среднем по стране (6%) и в три раза больше, чем в столице (4%). Как следствие, количество молодежи в регионе стремительно уменьшается. Не слишком позитивную картину мы видим и в Земгале, где безработица колеблется в диапазоне от 5% до 7%. "Также мы видим, что среди женщин больше безработных, чем среди мужчин. Это печальный тренд, с которым ЕС борется повсеместно, - рассказывает представитель проекта. - Чтобы способствовать созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства в регионах был придуман проект Creazone. Было привлечено финансирование Евросоюза, чтобы помочь молодежи из регионов получить необходимые знания, навыки и компетенцию для развития бизнеса в родном крае, и теперь несколько участников проекта перешли в активную фазу разработки собственного бизнес-плана".
Проект Creazone курирует Латвийская торгово-промышленная палата - крупнейшая организация развития предпринимательства в Латвии, представляющая интересы предпринимателей, а также оказывающая услуги, способствующие развитию бизнеса в Латвии. Над проектом также работает Junior Achievement Latvia. Для реализации проекта, проходящего в период с февраля по декабрь 2022 года, было привлечено финансирование ЕС в размере 857 568,21 EUR. Общий бюджет проекта составляет 952 853,57 EUR.
Юрий Дубатовка поясняет, что цель проекта - поделиться опытом и знаниями, а также дать практические рекомендации молодым людям, чтобы они могли реализовать свои бизнес-идеи. "Предпринимательство - позвоночник благосостояния Латвии. Чем больше у нас предпринимателей, тем лучше у страны идут дела. Наша задача - мотивировать молодежь и дать подспорье на этом нелегком, но захватывающем пути, именуемом "свой бизнес", - комментирует Янис Криеванс, председатель правления Junior Achievement Latvia.
"От похожих проектов Creazone отличается тем, что мы работаем именно с молодежью из регионов, стремясь дать им в том числе опыт общения с предпринимателями из других стран. Например, в мае был организован бизнес-лагерь в Зарасае, Литва, в котором идеями обменивались 40 участников из Латгале и Земгале и 50 участников из Литвы. Это было мероприятие, давшее новый импульс участникам и позволившее с новыми силами и видением приступить уже к практической части, именуемой Demo Day", - добавляет Ю. Дубатовка.
В июне завершился этап Design It, в рамках которого участники узнали, как разработать бизнес-модель, проанализировать бизнес-среду, идентифицировать ключевые бизнес-активности, цели, планировать ресурсы, разрабатывать маркетинговый и финансовый план, научиться планировать и понимать, что такое оборот, издержки, прибыль, баланс и многое другое. В свою очередь в рамках Demo Day участники снова соберутся с другими участниками из Литвы, представят свои идеи жюри и обсудят их с коллегами. По завершении этого этапа участники перейдут к следующему - заключительному этапу Get Started, в рамках которого научатся управлять персоналом, поймут, что такое "жизненный цикл организации" и как нужно действовать на разных его этапах, а также разберутся в юридических и бухгалтерских нюансах.
"По завершении этого проекта мы надеемся увидеть все 11 бизнес-идей реализованными в родных регионах - Латгале и Земгале соответственно", - добавляет Ю. Дубатовка.
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