В Латгале и Земгале будет представлено 10 новых бизнес-идей

"Статистика показывает, что уже очень много лет количество молодежи в регионах стремительно уменьшается, а безработица при этом сохраняется на прежнем уровне. Поэтому было принято решение разработать проект, который поспособствует развитию регионов, дав молодежи шанс реализовать свои амбициозные бизнес-идеи под руководством опытных менторов. Сейчас проект Creazone переходит в активную фазу, и мы надеемся, что уже совсем скоро все 40 участников смогут начать свое собственное дело", - рассказывает Юрий Дубатовка, руководитель отдела проектов ЕС.

Данные показывают, что в Латгале уровень безработицы остается стабильно самым высоким среди всех латвийских регионов - 15,8% в 2017 году, 15,4% в 2020-м и 13% в июле этого года. Это в два раза больше, чем в среднем по стране (6%) и в три раза больше, чем в столице (4%). Как следствие, количество молодежи в регионе стремительно уменьшается. Не слишком позитивную картину мы видим и в Земгале, где безработица колеблется в диапазоне от 5% до 7%. "Также мы видим, что среди женщин больше безработных, чем среди мужчин. Это печальный тренд, с которым ЕС борется повсеместно, - рассказывает представитель проекта. - Чтобы способствовать созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства в регионах был придуман проект Creazone. Было привлечено финансирование Евросоюза, чтобы помочь молодежи из регионов получить необходимые знания, навыки и компетенцию для развития бизнеса в родном крае, и теперь несколько участников проекта перешли в активную фазу разработки собственного бизнес-плана".