Видео ⟩ "На хобби можно зарабатывать!": Нарисовать шариковой ручкой на целую выставку

Художница признается, что иной раз даже не успевает взять все заказы, а своим ремеслом вполне может себя прокормить.

Фото: Из личного архива

"Рисовать я люблю с раннего детства, – говорит Ксения. – Недавно знакомая сказала мне грустную вещь. Она считает, что у человека должна быть серьезная, тяжелая и ответственная работа, которая приносит деньги, а та, которая в удовольствие, может быть лишь хобби. Я всеми силами пытаюсь доказать обратное. И пока получается.

Даже в нашей маленькой стране можно зарабатывать себе на жизнь своим хобби".

Любая прихоть за ваши деньги – поговорка точно не про Ксению. Художница очень избирательна и берется далеко не за каждый заказ.

"Девушка хотела на зеленой стене нарисовать космос. Но для такого рисунка фон должен быть синим, либо фиолетовым, – говорит Ксения. – Я отказалась, объяснив, что это будет выглядеть ужасно".

Сначала Ксения нарисовала тигра, затем – змею. Так и родился «Китайский гороскоп» Фото: Из личного архива

Выставка "Китайский гороскоп", на которой Ксения Миткевич представит на суд столичных жителей двенадцать графических рисунков, откроется уже в эту пятницу, 16 сентября, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской центральной библиотеки (Лийвалайа, 40). Рисунки Ксении Миткевич будут выставлены там в течение двух месяцев. Выполнены они исключительно в черно-белых тонах. Художница объясняет, что это ее любимое сочетание, цвет в свои работы она добавляет крайне редко.

"Почему? – на секунду задается вопросом Ксения, а потом сама же на него отвечает. – Просто я с детства люблю все черно-белое".

Часть работ уже висит в библиотеке. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp