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Видео ⟩ "На хобби можно зарабатывать!": Нарисовать шариковой ручкой на целую выставку

Светлана Карабут Limon.ee
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"На хобби можно зарабатывать!": Нарисовать шариковой ручкой на целую выставку
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26-летняя Ксения Миткевич открывает в Таллинне первую персональную выставку под названием "Китайский гороскоп". Все двенадцать черно-белых работ выполнены шариковой ручкой и маркером, пишет Limon.ee.

Сначала Ксения нарисовала величественного тигра, затем – змею, которая  своим внешним видом просто завораживает. А потом так увлеклась, что и сама не заметила, как все двенадцать животных – символов китайского гороскопа – были готовы. Каждая работа реалистична и детально прописана.

Ксения Миткевич рисовать любит с раннего детства.
Ксения Миткевич рисовать любит с раннего детства. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Конечно, создание материала для своей первой персональной выставки заняло немало времени. На один только рисунок змеи, чтобы передать объем и шероховатость ее чешуйчатого покрова, ушло три недели.

Попотеть пришлось и над другими животными, ведь художница старательно выводит детали – каждый усик, каждую шерстинку.

Рисунки, которые вошли в экспозицию «Китайский гороскоп»
Рисунки, которые вошли в экспозицию «Китайский гороскоп» Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ксения окончила Таллиннский университет, теперь она – дипломированный преподаватель искусств. Днем работает в художественной фирме Artproof, а по вечерам ведет кружок рисования в студии "Валерис" в центре "Линдакиви". Впрочем, рисованием занято и все свободное время, ведь у Ксении всегда много заказов.

Люди узнают о художнице через социальные сети и сарафанное радио. В основном заказывают портреты своих домашних животных или какие-то интерьерные картины. Диапазон работ очень широк, в прошлом году, например, Ксения акрилом расписывала на заказ елочные игрушки.

Художница признается, что иной раз даже не успевает взять все заказы, а своим ремеслом вполне может себя прокормить.

Фото: Из личного архива

"Рисовать я люблю с раннего детства, – говорит Ксения. – Недавно знакомая сказала мне грустную вещь. Она считает, что у человека должна быть серьезная, тяжелая и ответственная работа, которая приносит деньги, а та, которая в удовольствие, может быть лишь хобби. Я всеми силами пытаюсь доказать обратное. И пока получается.

Даже в нашей маленькой стране можно зарабатывать себе на жизнь своим хобби".

Любая прихоть за ваши деньги – поговорка точно не про Ксению. Художница очень избирательна и берется далеко не за каждый заказ.

"Девушка хотела на зеленой стене нарисовать космос. Но для такого рисунка фон должен быть синим, либо фиолетовым, – говорит Ксения. – Я отказалась, объяснив, что это будет выглядеть ужасно".

Сначала Ксения нарисовала тигра, затем – змею. Так и родился «Китайский гороскоп»
Сначала Ксения нарисовала тигра, затем – змею. Так и родился «Китайский гороскоп» Фото: Из личного архива

Выставка "Китайский гороскоп", на которой Ксения Миткевич представит на суд столичных жителей двенадцать графических рисунков, откроется уже в эту пятницу, 16 сентября, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской центральной библиотеки (Лийвалайа, 40). Рисунки Ксении Миткевич будут выставлены там в течение двух месяцев. Выполнены они исключительно в черно-белых тонах. Художница объясняет, что это ее любимое сочетание, цвет в свои работы она добавляет крайне редко.

"Почему? – на секунду задается вопросом Ксения, а потом сама же на него отвечает. – Просто я с детства люблю все черно-белое".

Часть работ уже висит в библиотеке.
Часть работ уже висит в библиотеке. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

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