Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

Столкнулись легковой и грузовой автомобили. По данным "Фонтанки", предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

"Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы", - рассказал изданию Yarnews.net один из очевидцев ДТП.

Сергей Пускепалис родился в Курске 15 апреля 1966 года. Учился в Саратовском театральном училище, затем прошел срочную службу в военно-морском флоте, работал актером в Саратовском ТЮЗе, учился у Петра Фоменко в РАТИ, выпустился в 2001 году.

Пускепалис сыграл в более чем 70 фильмах и сериалах. Среди его самых известных работ - "Метро", "Простые вещи", "На острие", "Прогулка" "1941. Крылья над Берлином", а также "Крестный", "Крик совы", "Частица вселенной" и "Шифр-2".