Сертифицированный специалист по питанию Виктория Закаркевич в своем аккаунте в Instagram Uzlabo сделала обзор некоторых продуктов, показав, что дороже - не всегда полезнее.
Дешевле, но так же полезно: альтернативы популярных продуктов
Понятно, что некоторые люди могут просто не любить те или иные продукты и не стали бы их покупать ни в коем случае, даже если бы они были более полезными или более выгодными. Но если вы "всеядный", то этот обзор может помочь вам:
- разнообразить свое меню;
- добавить в рацион больше витаминов, минералов и ценных веществ;
- сэкономить.
В качестве альтернативы куриной грудке специалист советует куриную печень. Она дешевле в среднем в три раза, но намного полезнее. Как пишет Виктория, печенка - "витаминно-минеральная бомба".
Альтернативы есть и у гарниров. Так, коричневый рис станет хорошим выбором. Он дешевле и богаче клетчаткой.
Специалист по питанию подчеркивает, что рис нужно выбирать по принципу "темнее - лучше", так как он был меньше подвержен обработке и содержит больше минералов и клетчатки.
Эксперт также призывает не бояться замороженных фруктов и ягод. В несезон, когда большая часть товаров импортируется, в замороженном виде они часто будут не только дешевле, но и более полезны, потому что не подвержены перепадам воздуха, света и температуры.
Еще один продукт, который позволит сэкономить - консервированные томаты. Они значительно дешевле.
Кроме того, у семян чиа есть равная экономическая альтернатива в виде недооцененных семян льна. Они почти в три раза дешевле!
Более подробный обзор сравниваемых продуктов - в публикации Uzlabo: