Дешевле, но так же полезно: альтернативы популярных продуктов

Понятно, что некоторые люди могут просто не любить те или иные продукты и не стали бы их покупать ни в коем случае, даже если бы они были более полезными или более выгодными. Но если вы "всеядный", то этот обзор может помочь вам:

разнообразить свое меню;

добавить в рацион больше витаминов, минералов и ценных веществ;

сэкономить.

В качестве альтернативы куриной грудке специалист советует куриную печень. Она дешевле в среднем в три раза, но намного полезнее. Как пишет Виктория, печенка - "витаминно-минеральная бомба".

Альтернативы есть и у гарниров. Так, коричневый рис станет хорошим выбором. Он дешевле и богаче клетчаткой.

Специалист по питанию подчеркивает, что рис нужно выбирать по принципу "темнее - лучше", так как он был меньше подвержен обработке и содержит больше минералов и клетчатки.

Эксперт также призывает не бояться замороженных фруктов и ягод. В несезон, когда большая часть товаров импортируется, в замороженном виде они часто будут не только дешевле, но и более полезны, потому что не подвержены перепадам воздуха, света и температуры.

Еще один продукт, который позволит сэкономить - консервированные томаты. Они значительно дешевле.

Кроме того, у семян чиа есть равная экономическая альтернатива в виде недооцененных семян льна. Они почти в три раза дешевле!