Семен Слепаков подтвердил, что эмигрировал в Израиль

"Дорогой Владимир Владимирович, что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры? Как на это посмотрел бы Владимир Семенович Высоцкий? Если бы Владимир Семенович писал песню о военной операции на Украине, то вряд ли ее посыл был бы таким же, как в других его военных песнях. Не дайте нам всем упасть в ту пропасть, о которой пел Владимир Семенович", - сказал тогда Слепаков.