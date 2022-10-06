Российский артист, шоумен и продюсер Семен Слепаков эмигрировал из России в Израиль. Об этом он рассказала сам зрителям на концерте в Рамат-Авиве, пишет Spletnik.ru.
Семен Слепаков подтвердил, что эмигрировал в Израиль
Семен Слепаков рассказал, что пытался добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве, но у него ничего не получалось. Тогда он позвонил по номеру, который ему дали старые знакомые.
"Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством", - приводит слова Семена издание.
Известно, что Семен Слепаков живет сейчас в Тель-Авиве. Туда же он перевез своих родителей и 92-летнюю бабушку.
На прошлой неделе артист разместил новое видео в соцсетях. В нем он высмеял тех, кто по-прежнему считает, что в нынешней ситуации с войной в Украине "не все так однозначно".
"Всей правды мы не знаем, у нас нет информации, и прежде чем дерьмом кидаться, нам надо разобраться", - поет Слепаков.
В комментариях Семена Слепакова поддержали коллеги - артисты Аглая Тарасова, Павел Деревянко и другие.
Ранее сообщалось, что Слепаков покинул Россию сразу после того, как записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и призвал остановить "военную спецоперацию" в Украине.
"Дорогой Владимир Владимирович, что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры? Как на это посмотрел бы Владимир Семенович Высоцкий? Если бы Владимир Семенович писал песню о военной операции на Украине, то вряд ли ее посыл был бы таким же, как в других его военных песнях. Не дайте нам всем упасть в ту пропасть, о которой пел Владимир Семенович", - сказал тогда Слепаков.
Напомним, 21 сентября сразу после объявления о частичной военной мобилизации резко возрос спрос на авиабилеты из России и аренду жилья в других странах. На границах с такими государствами, как Казахстан или Грузия, образовались многокилометровые пробки. Известно, что чаще всего пользователи искали авиабилеты в страны, не требующие визы: Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Грузию, Таиланд и Таджикистан.
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