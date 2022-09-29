Видео ⟩ Слепаков высмеял тех, у кого "не все так однозначно", и, возможно, покинул РФ

Издание цитирует помощницу Семена Слепакова: "Он уехал".

Сообщается, что артист сейчас находится в Израиле и "с его самочувствием все в порядке". Ранее уже появлялись слухи о том, что он дает концерты в Израиле.

Семен Слепаков ранее опровергал новости об эмиграции.

Несколько дней назад он разместил новое видео в соцсетях. В нем он высмеял тех, кто по-прежнему считает, что в нынешней ситуации с войной в Украине "не все так однозначно".

"Всей правды мы не знаем, у нас нет информации, и прежде чем дерьмом кидаться, нам надо разобраться", - поет Слепаков.

В комментариях Семена Слепакова поддержали коллеги - артисты Аглая Тарасова, Павел Деревянко и другие.

Ранее сообщалось, что он покинул Россию сразу после того, как сделал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и призвал остановить "военную спецоперацию" в Украине.

"Дорогой Владимир Владимирович, что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры? Как на это посмотрел бы Владимир Семенович Высоцкий? Если бы Владимир Семенович писал песню о военной операции на Украине, то вряд ли ее посыл был бы таким же, как в других его военных песнях. Не дайте нам всем упасть в ту пропасть, о которой пел Владимир Семенович", - сказал тогда Слепаков.

Напомним, 21 сентября сразу после объявления о частичной военной мобилизации резко возрос спрос на авиабилеты из России и аренду жилья в других странах. На границах с такими государствами, как Казахстан или Грузия, образовались многокилометровые пробки. Известно, что чаще всего пользователи искали авиабилеты в страны, не требующие визы: Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Грузию, Таиланд и Таджикистан.