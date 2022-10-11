Блогер признался, что 15 лет назад "ограбил" Пэрис Хилтон. Она ответила ему

Так, блогер под ником asapscience начинает свое видео: "Один факт обо мне - однажды я ограбил Пэрис Хилтон". Он добавил: "Надеюсь, она никогда не увидит это, иначе я могу попасть в тюрьму". Далее тиктокер подробно рассказывает о случившемся: в 2007 году он был на концерте M.I.A. в Торонто, во время которого выпил, а потом пошел на улицу. В то же время к клубу подъехала большая черная машина - она принадлежала Пэрис Хилтон. Мужчина даже показал снимок, который он тогда сделал с ней. Когда толпа пошла в клуб, блогер и его подруга заметили, что машина актрисы открыта, - и они просто сели в нее. Сперва друзья веселились, а затем побежали - тиктокер думал, что они просто боятся быть пойманными в чужой машине, однако дело было в другом: его подруга схватила солнцезащитные очки Christian Dior.