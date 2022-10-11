15 лет назад тиктокер с подругой украл у Пэрис Хилтон солнцезащитные очки. Сейчас, участвуя в челлендеже, он признался в содеянном, а звезда ответила ему. Эту историю рассказывает "Афиша Daily".
Блогер признался, что 15 лет назад "ограбил" Пэрис Хилтон. Она ответила ему
Что случилось?
В англоязычной сегменте TikTok сейчас популярен челлендж Super Freaky Girl. Суть тренда: под одноименную песню Ники Минаж пользователи рассказывают "дикие" истории из их жизни. Пользователи переделывают эти строчки из трека певицы: "Один факт обо мне - я худший человек из ныне живущих".
@asapscience
Could Paris sue me?♬ original sound - AsapSCIENCE
Так, блогер под ником asapscience начинает свое видео: "Один факт обо мне - однажды я ограбил Пэрис Хилтон". Он добавил: "Надеюсь, она никогда не увидит это, иначе я могу попасть в тюрьму". Далее тиктокер подробно рассказывает о случившемся: в 2007 году он был на концерте M.I.A. в Торонто, во время которого выпил, а потом пошел на улицу. В то же время к клубу подъехала большая черная машина - она принадлежала Пэрис Хилтон. Мужчина даже показал снимок, который он тогда сделал с ней. Когда толпа пошла в клуб, блогер и его подруга заметили, что машина актрисы открыта, - и они просто сели в нее. Сперва друзья веселились, а затем побежали - тиктокер думал, что они просто боятся быть пойманными в чужой машине, однако дело было в другом: его подруга схватила солнцезащитные очки Christian Dior.
"Прости, Пэрис. Надеюсь, все в порядке, пожалуйста, не сажай меня в тюрьму. Ты богата", - поет тиктокер.
Ответ Пэрис Хилтон
В итоге сама Пэрис Хилтон увидела этот ролик и записала дуэт с блогером. На протяжении всей "песни" звезда позировала перед камерой, смеялась и улыбалась. В один момент она показывает новые очки от Dior. На фразе "пожалуйста, не сажай меня в тюрьму" знаменитость с улыбкой произносит: "Я не буду".
@parishilton #duet with @asapscience LOL! 😹 Can you please do a reveal of the sisterhood of the traveling Paris Hilton sunglasses? 🤣💀🕶 #ThatsNotHot #ButThatsHilarious #ButAlsoPlsDontRobMe ♬ original sound - AsapSCIENCE
В комментариях блогер извинился перед женщиной и пообещал вернуть украденное, которое до сих пор хранится у его подруги. "Я прощаю вас, вы можете сохранить их у себя", - написала Хилтон.
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