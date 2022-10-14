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ВИДЕО ⟩ Кореец Сон Хын Мин - автор лучшего гола четвёртой недели Лиги чемпионов

rus.tvnet.lv
Кореец Сон Хын Мин - автор лучшего гола четвёртой недели Лиги чемпионов
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Сон Хын Мин
Сон Хын Мин Фото: AP/Scanpix

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим игроком четвёртой игровой недели Лиги чемпионов, а его мяч в ворота "Айнтрахта" - лучшим в турнире на этой неделе.

Сон оформил дубль в ворота немецкой команды и помог "Тоттенхэму" выиграть (3:2). Второй гол корейца, который с лёту замкнул подачу Пьера-Эмиля Хёйбьерга, признали лучшим на неделе.

На звание лучшего гола недели также претендовали мячи уругвайца Дарвина Нуньеса ("Ливерпуль"), мексиканца Ирвинга Лосано ("Наполи") и бразильца Галено ("Порту").

Отметим, что в первых трёх турах группового этапа Лиги чемпионов награду за лучший гол получили Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе и Лионель Месси (оба из "ПСЖ").

Матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 25 и 26 октября.

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