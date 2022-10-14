ВИДЕО ⟩ Кореец Сон Хын Мин - автор лучшего гола четвёртой недели Лиги чемпионов

Сон оформил дубль в ворота немецкой команды и помог "Тоттенхэму" выиграть (3:2). Второй гол корейца, который с лёту замкнул подачу Пьера-Эмиля Хёйбьерга, признали лучшим на неделе.

На звание лучшего гола недели также претендовали мячи уругвайца Дарвина Нуньеса ("Ливерпуль"), мексиканца Ирвинга Лосано ("Наполи") и бразильца Галено ("Порту").

Отметим, что в первых трёх турах группового этапа Лиги чемпионов награду за лучший гол получили Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе и Лионель Месси (оба из "ПСЖ").

Матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 25 и 26 октября.