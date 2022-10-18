"Хотим показать, на каком уровне украинский балет". В Ригу едет сказка "Щелкунчик 3D"

- Война изменила все кардинально, конечно, у нас осталось много замороженных проектов. Мы потихоньку готовим новый украинский спектакль, но хотим как можно быстрее его реализовать, чтобы показать этот продукт Европе и всему миру, ведь он сможет громко заявить об Украине и ее талантливых людях. Но, честно скажу вам, тяжело переживать эти ужасающие события и организовывать выступления вне дома. К сожалению, из-за полномасштабной войны мы не сможем показать в этом году "Щелкунчик 3D" и порадовать людей в Украине. Очень скучаем по своим украинским зрителям, но радует, что мы видим их в залах Европы. Надеюсь, что наши люди придут и на "Щелкунчик 3D" и в Риге, и в Таллинне.

- Учитывая, что вы и вся ваша команда из Украины, будет ли благотворительная миссия у вашего выступления?

- Конечно, обязательно. Мы с первых дней полномасштабной войны развернули культурный фронт, собирали деньги на помощь Украине и будем продолжать это делать, пока наша страна не победит. Для нашей команды и организаторов концерта APstar важно выполнить свою благотворительную миссию и помочь Украине и ее людям в это нелегкое время.

Наше выступление в Латвии проходит при поддержке Рижской думы, выделено определенное количество бесплатных билетов для украинцев и их детей, которые эвакуировались в Латвию.