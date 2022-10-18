Не знаете, куда отправиться с ребенком накануне зимних праздников? А мы уже знаем! Новогоднее шоу "Щелкунчик 3D" – это классический балет в сочетании с современными мультимедийными технологиями XXI века, незабываемые впечатления и праздничное настроение для всей семьи.
"Хотим показать, на каком уровне украинский балет". В Ригу едет сказка "Щелкунчик 3D"
Об украинском балете, трудностях, благотворительной миссии и не только RUS TVNET поговорил с Константином Морозом – генеральным директором креативного агентства Felicity Decision, чья команда работала над созданием продукта для Ukrainian World Ballet, а сейчас они организуют первые выступления в странах Балтии совместно с концертно-продюсерским центром APstar.
- Константин, балет "Щелкунчик" – это достаточно популярное произведение для детских представлений. Чем отличается это шоу от остальных, чем вы будете удивлять зрителя?
- Мы применили новые мультимедийные технологии XXI века и создали уникальный мультимедийный контент, который будет транслироваться на очень больших LED-экранах около 10 метров в высоту и 25 метров в ширину, а еще мультимедийные технологии в шоу – это достойная альтернатива традиционным декорациям, осознанный шаг в экологичность в искусстве.
Нам было важно сохранить классическую хореографию и показать ее подрастающему поколению, но в новом и современном формате, чтобы привлечь их интерес и внимание.
Мы синхронизировали эксклюзивный видеоконтент с классическим украинским балетом, музыкой легендарного Чайковского, и получился симбиоз вечной классики и новейших технологий. Внимание зрителей будет сосредоточено не только на артистах, на сцене, но и на видеоконтенте – это будет настоящая магия, и зритель сможет полностью погрузиться в атмосферу новогодней сказки в преддверии зимних праздников.
Это совершенно новый взгляд на балет, и я считаю, что жителям Латвии и Эстонии обязательно стоит посмотреть это шоу, которое создано украинцами и украинской компанией, как говорится, made in Ukraine.
- Кто занимался постановкой спектакля?
- Художественным руководителем "Щелкунчика 3D", автором идеи и создателем концепции взаимодействия мультимедийных технологий и вечной классики является Руслан Бенцианов, заслуженный артист Украины, в прошлом артист балета Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко и преподаватель хореографии.
Руслан Бенцианов гастролировал по миру и организовывал туры с нашим театром, пропагандируя и прославляя украинский балет и украинскую школу балета. У него колоссальный опыт в постановках шоу, невероятный вкус и оригинальный взгляд на искусство, помимо этого он работает только с украинскими артистами и считает, что украинский балет полноправный конкурентный игрок на европейском хореографическом поле.
- Почему именно балет и по какому принципу вы подбирали артистов?
- Наша компания называется Ukrainian World Ballet, соответственно названию у нас выступают только украинские артисты. В шоу "Щелкунчик 3D" принимают участие 35 артистов балета, спрос на участие в нашем шоу довольно высокий, так как мы хотим собрать топовый состав.
Приоткрою занавес и анонсирую – ведущую мужскую партию исполнит Евгений Лагунов, он украинец родом из Донецка.
Евгений – премьер Венгерского национального балета, выступает он там около десяти лет и является ведущим солистом труппы. Кто будет исполнять главную женскую партию, пока вам не скажу, но знаю точно, что наши украинские артисты балета однозначно смогут удивить как маленьких, так и взрослых жителей Балтии.
- Сколько времени заняло создание шоу "Щелкунчик 3D", как проходили репетиции и с какими трудностями вы сталкивались?
- Мы начали заниматься созданием этого спектакля в разгар эпидемии Covid-19, когда во всем мире начался локдаун – это было сложно, но в то же время правильно говорят, что любой кризис – это возможности. Многие артисты были без работы, поэтому мы смогли отобрать лучших для нашего проекта. Работали над этим шоу примерно год, но это были постоянные репетиции, проработка и создание мультимедийного контента и подбор артистов, все продумывалось и прорабатывалось до мелочей, потому что мы хотели сделать все на наивысшим уровне и удивить нашего зрителя.
- Премьера "Щелкунчика 3D" состоялась в прошлом году в Украине, какая была реакция зала?
- Несмотря на то, что была пандемия и рассадка соответствовала карантинным ограничениям, залы были полные и пришло очень много зрителей. Все прошло отлично – так, как мы и планировали. Аудитория отреагировала великолепно, ведь мы воплотили детскую сказку в реальность. Неважно, сколько лет зрителям, каждый на кануне Нового года и Рождества хочет окунуться в праздничную атмосферу – нам удалось подарить людям магию и волшебство, хотя бы на некоторое время. Положительных эмоций и отзывов было очень много, для каждого члена нашей команды это была наивысшая похвала.
- А как война изменила вашу деятельность? Насколько трудно осознавать, что у вас нет возможности подарить счастье украинским детям, пока в стране военные действия?
- Война изменила все кардинально, конечно, у нас осталось много замороженных проектов. Мы потихоньку готовим новый украинский спектакль, но хотим как можно быстрее его реализовать, чтобы показать этот продукт Европе и всему миру, ведь он сможет громко заявить об Украине и ее талантливых людях. Но, честно скажу вам, тяжело переживать эти ужасающие события и организовывать выступления вне дома. К сожалению, из-за полномасштабной войны мы не сможем показать в этом году "Щелкунчик 3D" и порадовать людей в Украине. Очень скучаем по своим украинским зрителям, но радует, что мы видим их в залах Европы. Надеюсь, что наши люди придут и на "Щелкунчик 3D" и в Риге, и в Таллинне.
- Учитывая, что вы и вся ваша команда из Украины, будет ли благотворительная миссия у вашего выступления?
- Конечно, обязательно. Мы с первых дней полномасштабной войны развернули культурный фронт, собирали деньги на помощь Украине и будем продолжать это делать, пока наша страна не победит. Для нашей команды и организаторов концерта APstar важно выполнить свою благотворительную миссию и помочь Украине и ее людям в это нелегкое время.
Наше выступление в Латвии проходит при поддержке Рижской думы, выделено определенное количество бесплатных билетов для украинцев и их детей, которые эвакуировались в Латвию.
Мы хотим, чтобы у переселенцев была возможность порадовать своих детей и отвлечься от всех ужасных событий войны. Также часть вырученных денег от продажи билетов будет направлена в благотворительный фонд, а именно на помощь детям из Харькова, чьи дома были разрушены российскими оккупантами. У деток будет возможность провести 14 дней в реабилитационном центре в Закарпатской области, где с ними будут работать профессиональные детские психологи и педагоги, чтобы помочь им прийти в себя после всех пережитых событий. Дети – это будущее нашей страны, и им нужно помогать в первую очередь.
- Чего вы ожидаете от выступления в Риге и Таллинне: коммерческого успеха или всенародного признания?
- Для нас не настолько важен коммерческий успех, как удовлетворение зрителя, потому что мы хотим заявить о себе в Европе, а тем более в наши темные времена мы еще больше замотивированы тем, чтобы показать, на каком уровне наше украинское искусство и балет. Мы хотим, чтобы люди вышли с приятными впечатлениями и не пожалели, что купили билеты на наше шоу, и чтобы в следующем году с радостью пришли на наши другие выступления.
"Щелкунчик 3D" рассчитан на любую возрастную категорию, поэтому интересно будет как взрослым, так и детям. Неважно, сколько нам лет, внутри у каждого из нас живет маленький ребенок, и этот спектакль – это машина времени в детство. Мы вложили в это шоу весь свой профессионализм, креатив и любовь к искусству и детям – надеюсь, что наши зрители ощутят это во время представления.
Шоу пройдет в "Арене Рига" 26 и 27 декабря в 17:00, а в Таллинне – в концертном зале Tondiraba jäähall 22 и 23 декабря. Подарите ребенку настоящую сказку и веру в чудеса! Билеты можно приобрести по ссылке.
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