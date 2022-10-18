СМИ: внук Пугачевой распродает имущество в России

Певец решил продать земельный участок в Краснодарском крае, на котором расположен магазин популярной торговой сети, об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на российские СМИ.

По данным СМИ, на одном из сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о продаже земли.

"Продам действующий магазин. Здание и земельный участок в собственности. Договор на 10 лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля-2023 аренда снижена до 160 тысяч. Электрические мощности 100 кВт. С предложениями забрать за 17 или 18 млн: не тратьте время, ищите в другом месте. Или постройте сами", - сказано в объявлении.

Сообщается, что участок Никите Преснякову мог достаться от бабушки, ведь Алла Пугачева пыталась заниматься бизнесом и производить чипсы.

Ранее RUS TVNET писал, что Никита Пресняков спешно покинул Россию. Ряд СМИ сообщал о том, что его могли мобилизовать и забрать в армию прямо с репетиции в театре. Чуть позже сам Пресняков в комментариях в своем Telegram-канале написал фолловерам, что новость о его мобилизации - это фейк.

RUS TVNET также рассказывал о жене Никиты Преснякова, модели Алене Красновой, которую артист, возможно, оставил в России.