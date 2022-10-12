Внук Пугачевой пешком пересек границу России, чтобы избежать мобилизации

Украинский портал "УНИАН" сообщает, что Никита Пресняков пешком пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

По данным портала Starhit у внука Примадонны есть гражданство Литвы, поэтому виза ему была не нужна, поэтому он смог быстро пройти границу и покинуть Россию.

Сообщается, что сейчас Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что артиста могли мобилизовать и забрать в армию прямо с репетиции в театре. Чуть позже сам Пресняков в комментариях в своем Telegram-канале написал фолловерам, что новость о его мобилизации - это фейк.

В Московском Губернском театре опровергли мобилизацию Преснякова, сообщает телеканал "Звезда". Там уточнили, что артиста даже не было в здании. В последний раз на репетиции он был в конце сентября, сообщает издание "Деловой Петербург".

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране на фоне военных действий, осуществляемых армией России в Украине.

Сразу после объявления о частичной военной мобилизации резко возрос спрос на авиабилеты из России и аренду жилья в других странах. На границах с такими государствами, как Казахстан или Грузия, образовались многокилометровые пробки. Известно, что чаще всего пользователи искали авиабилеты в страны, не требующие визы: Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Грузию, Таиланд и Таджикистан.