Никита Пресняков уехал из России в США, чтобы избежать мобилизации. Сейчас стало известно, как именно он смог покинуть страну.
Внук Пугачевой пешком пересек границу России, чтобы избежать мобилизации
Украинский портал "УНИАН" сообщает, что Никита Пресняков пешком пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.
По данным портала Starhit у внука Примадонны есть гражданство Литвы, поэтому виза ему была не нужна, поэтому он смог быстро пройти границу и покинуть Россию.
Сообщается, что сейчас Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.
Ранее ряд СМИ сообщал о том, что артиста могли мобилизовать и забрать в армию прямо с репетиции в театре. Чуть позже сам Пресняков в комментариях в своем Telegram-канале написал фолловерам, что новость о его мобилизации - это фейк.
В Московском Губернском театре опровергли мобилизацию Преснякова, сообщает телеканал "Звезда". Там уточнили, что артиста даже не было в здании. В последний раз на репетиции он был в конце сентября, сообщает издание "Деловой Петербург".
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране на фоне военных действий, осуществляемых армией России в Украине.
Сразу после объявления о частичной военной мобилизации резко возрос спрос на авиабилеты из России и аренду жилья в других странах. На границах с такими государствами, как Казахстан или Грузия, образовались многокилометровые пробки. Известно, что чаще всего пользователи искали авиабилеты в страны, не требующие визы: Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Грузию, Таиланд и Таджикистан.
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