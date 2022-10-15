Звезда недели ⟩ Алена Краснова: жена Никиты Преснякова, которую, возможно, он бросил в России

Тогда появились первые слухи об их романе. Оказывает, Алена и Никита были давно знакомы. Дачи их родителей находятся рядом. Через несколько месяцев после начала отношений молодые расстались. Никита говорил журналистам, что Алена не питает к нему но потом они стали появляться вместе, а в 2017 Пресняков-младший сделал любимой предложение. Влюбленные вместе поселились в подмосковной деревне Малые Бережки.

"Я не буду врать - это не была любовь с первого взгляда. Он мне очень нравился. При этом я постоянно ждала какого-то подвоха. Позже поняла, что он и правда очень хороший. Когда мы начали жить вместе, конечно, поначалу притирались друг к другу. Что-то его раздражало во мне, что-то меня в нем. Потихоньку все сгладилось. Мы вообще не ссоримся, можем только поспорить", - цитирует Алену StarHit.ru.

Брак с внуком Примадонны

27 июля 2017 года состоялась пышная церемония бракосочетания. По сведениям СМИ, свадьбу организовала за свой счет Кристина Орбакайте. На торжестве было море цветов, праздничный торт и около 200 гостей. Было много знаменитостей, таких как, Валентин Юдашкин, Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун. Колдун подарил молодым мотоцикл, на котором Пресняков-младший прокатился прямо во время мероприятия.