25-летняя модель Алена Краснова (Преснякова) серьезно завоевала внимание прессы в 2017 году после того, как стала супругой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Сейчас девушка вновь окружена вниманием СМИ. Теперь говорят о том, что Никита якобы бросил жену в РФ одну. Рассказываем, что о ней известно в рубрике "Звезда недели".
Звезда недели ⟩ Алена Краснова: жена Никиты Преснякова, которую, возможно, он бросил в России
Алена Краснова - это типичная представительница "золотой молодежи".
Девушка родилась в семье бизнесмена Бориса Краснова и домохозяйки. У Алены две сестры: одна старше ее на 4 года, вторая младше на 13.
Девушка развивалась разносторонне. Образование получила в нескольких московских школах. Примечательно, что девушка училась в одной из первых частных школ в столице России - школе "Ковчег-XXI". Ребенком Алена занималась художественной гимнастикой, и также как и ее нынешняя свекровь Кристина Орбакайте, посещала школу-студию Аллы Духовой "Тодес". Интересовал Краснову и спорт, например, хоккей.
После окончания школы родители предложили Алена уехать учиться в Англию, но она не захотела и поступила в РАНХиГС (Академия при президенте России).
Первая популярность
Впервые СМИ заговорили про Алену в 2014 году, когда Краснова опубликовала на своей Instagram-странице с сыном Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никитой, клипмейкером и солистом рок-группы MULTIVERSE Никитой. Это как раз было незадолго до эмомента как Пресняков-младший расстался со своей девушкой Аидой Калиевой, с которой он встречался около 4 лет и даже сделал ей предложение.
Тогда появились первые слухи об их романе. Оказывает, Алена и Никита были давно знакомы. Дачи их родителей находятся рядом. Через несколько месяцев после начала отношений молодые расстались. Никита говорил журналистам, что Алена не питает к нему но потом они стали появляться вместе, а в 2017 Пресняков-младший сделал любимой предложение. Влюбленные вместе поселились в подмосковной деревне Малые Бережки.
"Я не буду врать - это не была любовь с первого взгляда. Он мне очень нравился. При этом я постоянно ждала какого-то подвоха. Позже поняла, что он и правда очень хороший. Когда мы начали жить вместе, конечно, поначалу притирались друг к другу. Что-то его раздражало во мне, что-то меня в нем. Потихоньку все сгладилось. Мы вообще не ссоримся, можем только поспорить", - цитирует Алену StarHit.ru.
Брак с внуком Примадонны
27 июля 2017 года состоялась пышная церемония бракосочетания. По сведениям СМИ, свадьбу организовала за свой счет Кристина Орбакайте. На торжестве было море цветов, праздничный торт и около 200 гостей. Было много знаменитостей, таких как, Валентин Юдашкин, Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун. Колдун подарил молодым мотоцикл, на котором Пресняков-младший прокатился прямо во время мероприятия.
Алла Пугачева подарила молодоженам квартиру в Москве. Среди подарков был и участок в Малых Бережках. Примадонна и Кристина Орбакайте спели для молодых, на свадьбе также выступила группа "УмаТурман" и шоу-балет "Тодес".
В СМИ регулярно появляются версии о том, что супруги, возможно, переберутся в США. Часто журналисты обсуждают возможную беременность Алены. Недавно пресса сообщила, что Никита Пресняков покинул РФ и оставил жену. Официально эта информация никак не подтвердилась, но Алена Краснова была замечена одна на праздничной вечеринке подруги в Подмосковье.
StarHit.ru пишет, что там можно было увидеть известных блогеров, а также рэпера ST. При этом Алена предпочитает не рассказывать, где именно сейчас находится ее избранник.
По слухам в СМИ, Никита Пресняков отправился то ли в Эстонию, то ли в Литву. Говорят, что он якобы пересек границу с Эстонией пешком. В свою очередь, мать Никиты Кристина Орбакайте отправилась к мужу и дочери в США. А ее младший сын Денис Байсаров тоже перестал выходить на связь.
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