Исследование: Люди, которые выросли на побережье, психически здоровее остальных

*Голубые зоны - это пространства на открытом воздухе (природные или антропогенные), центральное место в которых занимает вода, находящиеся в непосредственной близости от людей либо в отдалении/в пределах видимости. То есть это побережья, озера, пруды и системы прудов, системы вади, искусственные буферные бассейны и водотоки (ВОЗ).

Так, эти люди чаще возвращаются на побережье и больше ценят природу.

Эти выводы сделала команда ученых из Европы и США в результате исследования с участием 15 тысяч человек из 18 стран. Результаты работы опубликованы в научном журнале Journal of Environmental Psychology, пишет ABC News.

Волонтеры заполняли анкеты, указывая, как часто в детстве проводили время в голубых зонах, а также оценивали состояние своей психики.

Согласно мнению исследователей, выводы показали: голубые зоны для духовного, интеллектуального и физического развития детей так же необходимы, как зеленые: скверы, парки и леса.

В обзоре Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения также говорится, что голубые зоны оказывают наиболее ярко выраженное влияние на аффекты и аффективные расстройства. Однако лучше всего на психику влияют не внутренние водоемы, а прибрежные голубые зоны.