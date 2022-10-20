Фото до и после ⟩ Советы дизайнеров, как самостоятельно обновить интерьер

Она добавляет, что замеры лучше всего делать не в одиночку.

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2 шаг: бюджет

Перед началом процесса проектирования и планирования вы должны понять свой бюджет, который нужно соблюдать. Исходя из пожеланий и потребностей, выделите определенную сумму на более крупную мебель, например диван. Если нет возможности тратить большие суммы, приобретите основное, а со временем вы сможете скорректировать обстановку, купив дополнительные товары, части стеллажей, аксессуары. Отличным вариантом для изменения дизайна и ремонта является использование, например, системы шкафов-стеллажей, дизайн, внешний вид которой вы можете изменить. Через несколько лет вы можете, например, заменить дверцы или полки и таким образом придать комнате свежий вид, не меняя всю мебель.

3 шаг: дизайн и планирование

Для вдохновения стоит сделать коллаж или мудборд комнаты - цвета, стиль мебели, который вы хотели бы видеть в своём пространстве, общее настроение, которое хотите создать. Это послужит отличным источником вдохновения. Кроме того, вы увидите, как все предметы будут сочетаться между собой, а затем сможете приступить к детальному планированию. Отличным инструментом для планирования являются бесплатные онлайн-планировщики. Вы можете делать наброски, добавлять мебель к эскизам и следить за расходом бюджета.