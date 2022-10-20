От идеи до исполнения - ремонт это не только сложный, но и время затратный процесс. Особенно если вы решили все делать самостоятельно - от планирования, до сборки мебели. Но после того, как все будет сделано, в качестве награды вы получите ощущение удовлетворения от того, что вы все смогли и осуществили. Дизайнер IKEA делится советами, которые помогут в осуществлении обновления интерьера дома.
Фото до и после ⟩ Советы дизайнеров, как самостоятельно обновить интерьер
Семья из Инчукалнса приняли участие в программе "Мой дом с IKEA" и им выпало планировать и осуществлять ремонт самостоятельно. Хозяева только недавно переехали в новую квартиру и хотели обновить гостиную, в которой не хватала уюта и характера. Они мечтали о пространстве, которое вдохновит и даст новые идеи. Помимо прочего необходимо было учитывать, что в доме живут две собаки, поэтому мебель и интерьер важно было подбирать, чтобы скрыть возможные небольшие шероховатости, которые могут возникнуть от любознательности четвероногих.
Галерея: Фото до
Галерея: Фото после
Дизайнер рассказывает, как можно осуществить обновление интерьера самостоятельно
- 1 шаг: замеры
"Подготовьте все необходимые инструменты для замеров стен, окон, дверей и ниш. Не забудьте замерить высоту потолков, чтобы знать максимальную высоту мебели. Отметьте розетки и выключатели, чтобы знать где можно поставить светильник. Запишите размеры в миллиметрах: это поможет работе строителей и дизайнеров. На этот момент эскизы с размерами могут не соответствовать масштабу. Следующее, что надо будет сделать - перерисовка в точном масштабе в соответствии с размерами", - говорит дизайнер IKEA Элина Пастенека-Калниня.
Она добавляет, что замеры лучше всего делать не в одиночку.
- 2 шаг: бюджет
Перед началом процесса проектирования и планирования вы должны понять свой бюджет, который нужно соблюдать. Исходя из пожеланий и потребностей, выделите определенную сумму на более крупную мебель, например диван. Если нет возможности тратить большие суммы, приобретите основное, а со временем вы сможете скорректировать обстановку, купив дополнительные товары, части стеллажей, аксессуары. Отличным вариантом для изменения дизайна и ремонта является использование, например, системы шкафов-стеллажей, дизайн, внешний вид которой вы можете изменить. Через несколько лет вы можете, например, заменить дверцы или полки и таким образом придать комнате свежий вид, не меняя всю мебель.
- 3 шаг: дизайн и планирование
Для вдохновения стоит сделать коллаж или мудборд комнаты - цвета, стиль мебели, который вы хотели бы видеть в своём пространстве, общее настроение, которое хотите создать. Это послужит отличным источником вдохновения. Кроме того, вы увидите, как все предметы будут сочетаться между собой, а затем сможете приступить к детальному планированию. Отличным инструментом для планирования являются бесплатные онлайн-планировщики. Вы можете делать наброски, добавлять мебель к эскизам и следить за расходом бюджета.
Если вы не уверены, сколько места мебель будет занимать в реальной жизни, вы можете разместить ее модель в реальной жизни. "Используйте стулья и поставьте их в размер дивана или разместите листы бумаги на стену как полки. На полу также можно смело использовать скотч, по которым можно разложить контуры мебели, или листы бумаги. Визуализируя комнату таким образом, можно понять, что где будет и сколько места это займет. Это совсем не трудно", - говорит Э. Пастенека-Калниня.
- 4 шаг: выбираем палитру
Один из вариантов - выбрать цвета исходя из мебели. Кроме того, цвета зависят от самой комнаты - маленькой или большой, длинной или квадратной, какие в ней окна, светит ли в нее солнце или нет. Принимая во внимание эти небольшие аспекты, вы можете выбрать оттенки стен, например светлые тона помогут сделать комнату шире, темные - меньше. Цвета также позволяют сделать комнату более теплой и уютной.
"Универсальное решение - самую дальнюю стену покрасить в более светлый цвет, чтобы комната выглядела глубже, а одну из стен покрасить в более темный цвет, это даст ощущение простора. Если у вас есть домашние животные, правильным вариантом будет любой другой цвет, кроме белого. "Белый цвет подчеркивает недостатки, царапины и пятна на стене, которые могут оставить домашние животные", - советует дизайнер интерьеров.
- 5 шаг: один стиль мебели
Выбирая мебель, в первую очередь определитесь со стилем. Традиционный и современный стили являются основными отправными точками. Можно, конечно, со вкусом сочетать и два стиля. Если у вас есть домашние животные или маленькие дети, вам следует подумать о функциональной мебели. Например, разумно выбрать диван со сменным чехлом, который при необходимости можно снять и постирать. Кроме того, вы можете изменить цвет чехла, когда захотите освежить интерьер - это будет намного проще, чем покупать новый диван. При выборе ковров не выбирайте длинный ворс. Который осложняет уборку.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!