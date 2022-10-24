Слезы, объятия и благодарность: Олег Тиньков рассказал о первой встрече с донором костного мозга

Встреча состоялась в доме Сандры во Франкфурте. "Было очень эмоционально, это, вероятно, так круто - сохранить чью-то жизнь... Посидели, выпили и поговорили. (...) Сегодня у меня как раз 3 года с момента диагноза и (с момента), когда я впервые услышал это гадкое и страшное слово "лейкемия", - написал бизнесмен.

Олег Тиньков призвал подписчиков стать донорами стволовых клеток, так как это может "спасти чью-то жизнь".

Как сообщает издание "Правила жизни", о борьбе с острой формой лейкемии Олег Тиньков сообщил в марте 2020 года. "Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное - за саму жизнь", - приводил слова предпринимателя его адвокат.

В феврале 2021 года Тиньков заявил, что потерял мотивацию вести бизнес и зарегистрировал "Фонд семьи Тиньковых", который помогает людям с онкологическими заболеваниями. В свою очередь, в июле 2022 года - спустя два года после трансплантации костного мозга - он сообщил о полной ремиссии в борьбе с лейкемией.