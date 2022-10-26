Правительство планирует в ближайшее время принять решение о продлении режима чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе до 10 февраля следующего года.
МВД хочет продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью
С учетом возросшего давления нелегальной иммиграции правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе с 11 августа прошлого года, и с тех пор она несколько раз продлевалась. В последний раз продлить чрезвычайную ситуацию было решено до 10 ноября.
Сейчас Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект постановления правительства о продлении чрезвычайной ситуации до 10 февраля 2023 года.
С 10 августа 2021 года было предотвращено незаконное пересечение латвийской границы 7562 лицами.
С 1 августа 2022 года значительно увеличилось количество лиц, задержанных и не пропущенных в Латвию на латвийско-белорусской границе: в августе было предотвращено незаконное пересечение границы 301 лицом, в сентябре - 299 лицами, в октябре - 173. В отдельных случаях количество задержанных и не пропущенных лиц в одной группе составляло от 20 до 30 человек.
Как указывает МВД, важным обстоятельством является развязанная Россией война на Украине, которую, по сообщениям СМИ, поддерживает и Беларусь. От компетентных органов Литвы и Польши также продолжают поступать сведения о незаконных пересечениях границы с территории Беларуси.
Таким образом, в дальнейшем будет продолжен усиленный мониторинг латвийско-белорусской границы. Также важно отметить, что Польша завершила строительство постоянного заграждения вдоль польско-белорусской границы и продолжается строительство постоянного заграждения на литовско-белорусской границе.
Поэтому есть вероятность, что Беларусь может воспользоваться отсутствием вдоль латвийско-белорусской границы постоянного забора, увеличив количество людей, нелегально пересекающих границу.
Кроме того, необходимо обеспечить единые скоординированные международные действия в отношении незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить одинаковую защиту границ стран всего региона с Белоруссией.
Как сообщалось, после принятого Россией решения об объявлении мобилизации, целью которой является активизация боевых действий на территории Украины, и с целью предотвращения возможной угрозы внутренней безопасности Латвии недавно до 27 декабря была объявлена чрезвычайная ситуация в пунктах пересечения границы, а также в Алуксненском и Балвском краях.
Ранее RUS TVNET писал, что gравозащитная организация Amnesty International в опубликованном 13 октября отчете "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда" критикует латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе.
В 67-страничном отчете Amnesty International критикует то, как латвийские власти справились с кризисом на границе. "В Латвии беженцам и мигрантам выдвинули жесткий ультиматум: согласиться "добровольно" вернуться в свою страну или остаться застрявшими в приграничье, где им грозят задержание, незаконное выдворение и пытки. В отдельных случаях их задержание на границе можно приравнять к принудительному исчезновению", - заявила Ив Гедди, директор представительства Amnesty International при институтах ЕС
"Правоохранительные органы Латвии оставили на произвол судьбы мужчин, женщин и детей - им нужно было самим обеспечивать себя в холод, часто без возможности покинуть лес - или держали в палатках. Их насильственным образом оттесняли обратно в Беларусь, где они не могли получить защиту. У таких действий нет никакой связи с защитой границ, и это является явным нарушением международных прав и прав ЕС".
В свою очередь МВД и Государственная пограничная охрана отвергли обвинения правозащитной организации Amnesty International
"До сих пор не выявлено ни одного случая применения физической силы или специальных средств представителями пограничной охраны, Национальных вооруженных сил или полиции. Также в полицию не поступало жалоб на применение физической силы и специальных средств от лиц, пытавшихся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу", - сказала представитель МВД.
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