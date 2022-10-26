МВД хочет продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью

Поэтому есть вероятность, что Беларусь может воспользоваться отсутствием вдоль латвийско-белорусской границы постоянного забора, увеличив количество людей, нелегально пересекающих границу.

Кроме того, необходимо обеспечить единые скоординированные международные действия в отношении незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить одинаковую защиту границ стран всего региона с Белоруссией.

Как сообщалось, после принятого Россией решения об объявлении мобилизации, целью которой является активизация боевых действий на территории Украины, и с целью предотвращения возможной угрозы внутренней безопасности Латвии недавно до 27 декабря была объявлена чрезвычайная ситуация в пунктах пересечения границы, а также в Алуксненском и Балвском краях.

Ранее RUS TVNET писал, что gравозащитная организация Amnesty International в опубликованном 13 октября отчете "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда" критикует латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе.

В 67-страничном отчете Amnesty International критикует то, как латвийские власти справились с кризисом на границе. "В Латвии беженцам и мигрантам выдвинули жесткий ультиматум: согласиться "добровольно" вернуться в свою страну или остаться застрявшими в приграничье, где им грозят задержание, незаконное выдворение и пытки. В отдельных случаях их задержание на границе можно приравнять к принудительному исчезновению", - заявила Ив Гедди, директор представительства Amnesty International при институтах ЕС

"Правоохранительные органы Латвии оставили на произвол судьбы мужчин, женщин и детей - им нужно было самим обеспечивать себя в холод, часто без возможности покинуть лес - или держали в палатках. Их насильственным образом оттесняли обратно в Беларусь, где они не могли получить защиту. У таких действий нет никакой связи с защитой границ, и это является явным нарушением международных прав и прав ЕС".

В свою очередь МВД и Государственная пограничная охрана отвергли обвинения правозащитной организации Amnesty International

"До сих пор не выявлено ни одного случая применения физической силы или специальных средств представителями пограничной охраны, Национальных вооруженных сил или полиции. Также в полицию не поступало жалоб на применение физической силы и специальных средств от лиц, пытавшихся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу", - сказала представитель МВД.