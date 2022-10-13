МВД ответило на обвинения Amnesty International в жестоком обращении с беженцами

В прошлом году по гуманитарным соображениям были приняты 13 афганцев, 66 иракцев, пять представителей из Шри-Ланки, один пакистанец, четыре сирийца и пять граждан Турции, а в этом году - 48 иракцев, 19 иранцев, семь представителей из Шри-Ланки, семь белорусов, 12 афганцев, два индийца, два гвинейца, два пакистанца, один гражданин Эритреи и один гражданин России.

В 2022 году 51 гражданин Афганистана и 36 граждан Ирака въехали в Латвию через Рижский аэропорт в местах, предназначенных для пересечения государственной границы; два гражданина Афганистана и четыре гражданина Ирака через пограничный пункт Гребнево и Терехово; четыре гражданина Ирака через пограничный переход Силене.

RUS TVNET уже писал, что в четверг, 13 октября, Amnesty International опубликовала отчет "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда", в котором критикует латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе. Официальные лица Латвии отвергают обвинения.