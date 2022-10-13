Министерство внутренних дел (МВД) и Государственная пограничная охрана (VR) отвергают обвинения правозащитной организации Amnesty International в адрес латвийских властей о жестоком обращении с мигрантами и беженцами на латвийско-белорусской границе, сказала представитель МВД Зане Плоне.
МВД ответило на обвинения Amnesty International в жестоком обращении с беженцами
"До сих пор не выявлено ни одного случая применения физической силы или специальных средств представителями пограничной охраны, Национальных вооруженных сил или полиции. Также в полицию не поступало жалоб на применение физической силы и специальных средств от лиц, пытавшихся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу", - сказала представитель МВД.
"Мы не поддерживаем усилия Amnesty International поставить знак равенства между, с одной стороны, намеренным созданием опасности для внешних границ Европейского Союза со стороны Беларусью, а с другой стороны, лицами, которые находятся в уязвимом положении и просят убежище".
"Ни одна страна не обязана пропускать на свою территорию всех желающих иностранцев, особенно тех, кто преднамеренно пытается незаконно пересечь границу страны", - подчеркивают в министерстве, добавляя, что
"Латвийские власти обращают внимание на отдельные ситуации и действуют для предотвращения угроз жизни или здоровью человека".
Согласно информации, предоставленной Государственной пограничной охраны, в период с объявления чрезвычайной ситуации 11 августа 2021 года по 11 октября 2022 года на территорию Латвии на белорусско-латвийской границе по гуманитарным соображениям был допущен въезд 195 человек.
В прошлом году по гуманитарным соображениям были приняты 13 афганцев, 66 иракцев, пять представителей из Шри-Ланки, один пакистанец, четыре сирийца и пять граждан Турции, а в этом году - 48 иракцев, 19 иранцев, семь представителей из Шри-Ланки, семь белорусов, 12 афганцев, два индийца, два гвинейца, два пакистанца, один гражданин Эритреи и один гражданин России.
В 2022 году 51 гражданин Афганистана и 36 граждан Ирака въехали в Латвию через Рижский аэропорт в местах, предназначенных для пересечения государственной границы; два гражданина Афганистана и четыре гражданина Ирака через пограничный пункт Гребнево и Терехово; четыре гражданина Ирака через пограничный переход Силене.
RUS TVNET уже писал, что в четверг, 13 октября, Amnesty International опубликовала отчет "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда", в котором критикует латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе. Официальные лица Латвии отвергают обвинения.
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