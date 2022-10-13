Правозащитная организация Amnesty International в опубликованном в четверг, 13 октября, отчете "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда" критикует латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе. Официальные лица Латвии отвергают обвинения.
Amnesty International обвинила Латвию в нарушении прав мигрантов на латвийско-белорусской границе
Кризис на латвийско-белорусской границе начался летом 2021 года, когда президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на международные санкции, примененные к его режиму в связи с насильственным подавлением протестов и политической оппозиции, начал привлекать мигрантов с Востока обманом. Он обещал им попасть в Евросоюз. После прибытия в Беларусь мигрантов направляли к границам с Польшей, Литвой и Латвией. Белорусские пограничники препятствовали возвращению мигрантов в Беларусь, а в ряде случаев пытались помочь им пересечь границу.
В 67-страничном отчете Amnesty International критикует то, как латвийские власти справились с кризисом на границе. "В Латвии беженцам и мигрантам выдвинули жесткий ультиматум: согласиться "добровольно" вернуться в свою страну или остаться застрявшими в приграничье, где им грозят задержание, незаконное выдворение и пытки. В отдельных случаях их задержание на границе можно приравнять к принудительному исчезновению", - заявила Ив Гедди, директор представительства Amnesty International при институтах ЕС
"Правоохранительные органы Латвии оставили на произвол судьбы мужчин, женщин и детей - им нужно было самим обеспечивать себя в холод, часто без возможности покинуть лес - или держали в палатках. Их насильственным образом оттесняли обратно в Беларусь, где они не могли получить защиту. У таких действий нет никакой связи с защитой границ, и это является явным нарушением международных прав и прав ЕС".
Доклад Amnesty International основан на интервью с 17 мигрантами, просителями убежища и беженцами (большинство из них иракцы), которые пытались проникнуть в Латвию, пересекая латвийско-белорусскую границу. Они утверждали, что их произвольно удерживали в неизвестных местах в лесах Латвии и что в некоторых случаях они подвергались пыткам. Утверждается, что несколько мигрантов были избиты и подвергнуты ударам электрическим током с помощью электрошокового устройства, в том числе по половым органам.
Сообщается, что большинство мигрантов помещают в центры содержания под стражей, где им предоставляется ограниченный доступ к процедурам предоставления убежища, юридической помощи или независимому надзору.
В августе 2021 года Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации на границе Латвии и Беларуси, что Amnesty International характеризует как противоречие с европейскими и международными правовыми нормами и принципами невыдворения.
Организация не согласна с трактовкой ситуации как гибридной атаки Лукашенко, использующей мигрантов в качестве оружия для наказания "недружественных" соседних стран, и осуждает приверженность Еврокомиссии этой точке зрения.
Организация Amnesty International ранее публиковала аналогичные сообщения о Беларуси, Польше и Литве.
Латвийские официальные лица отвергают обвинения Amnesty International
В отчете Amnesty International включен ответ министра внутренних дел Кристапса Эклонса от 29 июля, в котором он указывает на возможности легального поиска убежища в Латвии и ссылается на международно-правовые нормы, определяющие это.
Омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что обвинения в плохом отношении к мигрантам из Беларуси ложны.
Он выразил удивление по поводу написанного в докладе, подчеркнув, что во время очного визита представителей Amnesty International разъяснил им ситуацию и опроверг упреки. Таким образом, сообщение в результате получилось "довольно искаженным, я даже позволю сказать, что лживым", - отметил омбудсмен.
На вопрос о том, какие у этого могут быть причины, Янсонс ответил, что об этом ему трудно судить, но, по его мнению, это может быть просто попытка "заявить о себе" или показать, что организация что-то делает.
Омбудсмен подчеркнул, что с точки зрения международного права у мигрантов, которые хотят попасть в Латвию из Беларуси, на самом деле нет основания требовать международной защиты, потому что они легально явились в страну, и если они хотят попасть в Европейский союз, то это тоже необходимо сделать легальным способом.
Комментируя обвинения в возможных пытках мигрантов, Янсонс заявил, что в его распоряжении нет информации о том, что такое было.
"Я хочу знать источники информации, из которых Amnesty International почерпнула эти сведения, потому что в нашем распоряжении ничего такого нет. Есть и ситуации, когда пограничников обвиняют в том, что они там используют какие-то шокеры и так далее, а у них нет таких!" - заверил Янсонс.
Галерея: Беженцы на границе
Amnesty International, основанная в 1961 году и базирующаяся в Великобритании, является одной из крупнейших правозащитных организаций в мире.
В августе доклад Amnesty International о войне в Украине вызвал критику. RUS TVNET уже писал, что в отчете, опубликованном Amnesty International 4 августа, утверждается, что украинские военные, пытаясь отразить российское вторжение, создают угрозу мирному населению, создавая базы и размещая оружие в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В отчете ничего не говорилось о преступлениях российских военных. После публикации отчета глава украинского офиса Оксана Покальчук подала в отставку, раскритиковав некачественное содержание отчета и то, что украинский офис не участвовал в его подготовке.
Затем Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорилось, что организация документирует военные преступления, совершенные Россией в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, и опросила сотни жертв.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!