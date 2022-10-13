Amnesty International обвинила Латвию в нарушении прав мигрантов на латвийско-белорусской границе

Он выразил удивление по поводу написанного в докладе, подчеркнув, что во время очного визита представителей Amnesty International разъяснил им ситуацию и опроверг упреки. Таким образом, сообщение в результате получилось "довольно искаженным, я даже позволю сказать, что лживым", - отметил омбудсмен.

На вопрос о том, какие у этого могут быть причины, Янсонс ответил, что об этом ему трудно судить, но, по его мнению, это может быть просто попытка "заявить о себе" или показать, что организация что-то делает.

Омбудсмен подчеркнул, что с точки зрения международного права у мигрантов, которые хотят попасть в Латвию из Беларуси, на самом деле нет основания требовать международной защиты, потому что они легально явились в страну, и если они хотят попасть в Европейский союз, то это тоже необходимо сделать легальным способом.

Комментируя обвинения в возможных пытках мигрантов, Янсонс заявил, что в его распоряжении нет информации о том, что такое было.

"Я хочу знать источники информации, из которых Amnesty International почерпнула эти сведения, потому что в нашем распоряжении ничего такого нет. Есть и ситуации, когда пограничников обвиняют в том, что они там используют какие-то шокеры и так далее, а у них нет таких!" - заверил Янсонс.

Галерея: Беженцы на границе