Российская телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у корпорации "Ростех", сообщает "Медуза" со ссылкой на источник ТАСС в правоохранительных органах.
СМИ: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Она покинула страну
Как сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".
По его словам, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. За это предусмотрено до 15 лет лишения свободы, пишет "Медуза".
"Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха", - сказал собеседник ТАСС.
О том, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, также сообщил источник RT.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме российской журналистки Ксении Собчак в коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области.
"Медуза" сообщала, что обыски проводят по делу о вымогательстве, которое возбуждено в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Его задержали 25 октября.
Telegram-канал Varlamov News, который первым рассказал о задержании Суханова, сообщал со ссылкой на неназванный источник, что уголовное дело, предположительно, связано с "блоком на негатив" в Telegram-каналах Собчак. Другие источники это не подтверждали.
Ксения Собчак назвала преследование Суханова "очередным давлением на журналистику в стране".
"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим", - указала Собчак.
Русская служба BBC со ссылкой на источники сообщает, что Ксения Собчак уехала из России. Журналистку якобы должны были задержать в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
Официальных сообщений об уголовном деле и возможном аресте Собчак пока не появлялось, однако государственные информагентства активно публикуют подробности со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников", - цитируют BBC другие российские СМИ.
У оперативников якобы было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться. В итоге журналистка смогла въехать в Литву через Беларусь.
Сама Ксения не комментировала эти утверждения.
Журналистка Евгения Милова у себя в Telegram-канале написала: "Интересно, что конкретно предъявляют и не торчат ли тут уши одной там госкорпорации".
Российская журналистка и общественный деятель Ксения Собчак управляет проектом "Осторожно, Media", в который входят сеть новостных Telegram-каналов и пабликов, YouTube-канал, студия подкастов, а также соцсети самой Собчак.
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