СМИ: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Она покинула страну

"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим", - указала Собчак.

Русская служба BBC со ссылкой на источники сообщает, что Ксения Собчак уехала из России. Журналистку якобы должны были задержать в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

Официальных сообщений об уголовном деле и возможном аресте Собчак пока не появлялось, однако государственные информагентства активно публикуют подробности со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников", - цитируют BBC другие российские СМИ.

У оперативников якобы было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться. В итоге журналистка смогла въехать в Литву через Беларусь.

Сама Ксения не комментировала эти утверждения.

Журналистка Евгения Милова у себя в Telegram-канале написала: "Интересно, что конкретно предъявляют и не торчат ли тут уши одной там госкорпорации".

Российская журналистка и общественный деятель Ксения Собчак управляет проектом "Осторожно, Media", в который входят сеть новостных Telegram-каналов и пабликов, YouTube-канал, студия подкастов, а также соцсети самой Собчак.