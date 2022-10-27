Прямо как в фильме ужасов: из тающих ледников Тибета начинают выходить существа возрастом в десятки тысяч лет.
Из ледников Тибета начинают выходить древние существа
От волосатых носорогов в очень хорошем состоянии до останков гигантского волка возрастом 40 000 лет и бактерий возрастом более 750 000 лет. Правда, не все эти существа мертвы.
Вот, например, в тепле лаборатории удалось оживить многовековой мох. Точно так же российские ученые однажды заявили, что им удалось оживить 42000-летних червей.
Все эти удивительные организмы из далекого прошлого Земли раскрывают нам историю древних экосистем, в том числе подробности об окружающей среде, в которой эти организмы существовали. Правда, таяние ледников также вызвало опасения по поводу древних вирусов, которые могут вырваться из тисков льда.
"Таяние приведет не только к потере этих древних микробов и вирусов, запертых во льду, но и к их высвобождению в окружающую среду", - написали ученые в исследовании, проведенном в прошлом году.
В ходе исследования группе ученых удалось идентифицировать десятки уникальных вирусов возрастом 10 000 лет в тибетском леднике, а также изучить их функции.
Предыдущие исследования показали, что микробные сообщества коррелируют с изменениями концентрации пыли и ионов в атмосфере, а также могут указывать на текущий климат и условия окружающей среды.
Хотя после пандемии Covid-19 широкий спектр древних вирусов, обнаруженных в ледниках, пугает, наибольшая опасность заключается в том, что тающие ледники все еще хранят огромные запасы метана и углерода.
Однако содержимое ледников может дать много полезной информации об изменении климата в прошлом и эволюции вирусов.
"Мы очень мало знаем о вирусах и микробах, которые существуют в этих экстремальных условиях", - сказал ученый Лонни Томпсон, добавив, что многие важные вопросы все еще остаются без ответа.
Исследование было опубликовано в научном журнале Microbiome.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!