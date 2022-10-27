Из ледников Тибета начинают выходить древние существа

От волосатых носорогов в очень хорошем состоянии до останков гигантского волка возрастом 40 000 лет и бактерий возрастом более 750 000 лет. Правда, не все эти существа мертвы.

Вот, например, в тепле лаборатории удалось оживить многовековой мох. Точно так же российские ученые однажды заявили, что им удалось оживить 42000-летних червей.

Все эти удивительные организмы из далекого прошлого Земли раскрывают нам историю древних экосистем, в том числе подробности об окружающей среде, в которой эти организмы существовали. Правда, таяние ледников также вызвало опасения по поводу древних вирусов, которые могут вырваться из тисков льда.

"Таяние приведет не только к потере этих древних микробов и вирусов, запертых во льду, но и к их высвобождению в окружающую среду", - написали ученые в исследовании, проведенном в прошлом году.

В ходе исследования группе ученых удалось идентифицировать десятки уникальных вирусов возрастом 10 000 лет в тибетском леднике, а также изучить их функции.