Трагедия "Нацистского Титаника": ужасная гибель тысяч людей, в том числе латышей, в Балтийском море

Историю пишут победители - если битва завершилась в твою пользу, о некоторых промахах можно постараться не рассказывать, забыть или вообще засекретить. Именно это произошло в конце Второй мировой войны с немецким "Титаником" - роскошным лайнером "Кап Аркона", судьба которого оказалась даже более трагичной, чем у его британского предшественника. Тысячи измученных, доведенных до отчаяния людей, среди которых были и латыши, погибли у побережья Балтийского моря, но об этом не пишут в учебниках истории. В этой истории еще много неизвестного, спрятанного под грифом секретности.