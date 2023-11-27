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Трагедия "Нацистского Титаника": ужасная гибель тысяч людей, в том числе латышей, в Балтийском море

Александр Овсянников rus.tvnet.lv
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"Кап Аркона"
"Кап Аркона" Фото: Wikipedia.org

Историю пишут победители - если битва завершилась в твою пользу, о некоторых промахах можно постараться не рассказывать, забыть или вообще засекретить. Именно это произошло в конце Второй мировой войны с немецким "Титаником" - роскошным лайнером "Кап Аркона", судьба которого оказалась даже более трагичной, чем у его британского предшественника. Тысячи измученных, доведенных до отчаяния людей, среди которых были и латыши, погибли у побережья Балтийского моря, но об этом не пишут в учебниках истории. В этой истории еще много неизвестного, спрятанного под грифом секретности.

"Кап Аркона" - океанский лайнер класса люкс, построенный на 15 лет позже "Титаника" - в 1927 году. Судно не уступало своему британскому собрату в роскоши и современном оборудовании и считалось одним из самых красивых кораблей своего времени - на палубе даже был полноразмерный теннисный корт. Лайнер курсировал между Германией и Южной Америкой и в то время являлся самым быстрым и большим судном на этом направлении. От пассажиров не было отбоя, но затем началась Вторая мировая война...

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