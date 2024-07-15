Фото- и видеомодельное агентство Logos centrs в заголовках новостей появилось в конце 1990-х годов - исполнительный директор и президент центра создавали порнографические материалы, которые после этого сами распространяли в интернете. Кроме того, они снимали видеофильмы, в которые были вовлечены несовершеннолетние лица, иногда, как сообщалось, даже с половыми актами с животными. Что из себя представлял Logos centrs? Кто за ним стоял? И чем это все закончилось?