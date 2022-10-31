Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября для каждого знака Зодиака: важное не всегда приятно

Весы

Эта неделя для Весов может оказаться крайне нервозной. Согласно мнению экспертов, на этой неделе люди будут встречать друг друга "по одежке". Первое впечатление будет самым важным, поэтому Весам необходимо задуматься о своем внешнем виде. Эти люди всегда выглядят ярко, так что шансы на покорение любовного и делового Олимпа имеются, и причем немалые. Неделя прекрасно подходит для обучения, получения новых знаний, навыков.

Скорпион

У Скорпионов еще на прошлой неделе могла начаться черная полоса в жизни. Окружающие люди будут ждать от Скорпионов доброты, а некоторые даже покорности. Само собой, делать то, что хотят окружающие, не совсем приятно, но лучше дать всем понять, что конфликтом дело не закончится. Важно сразу обозначить свою позицию и не юлить. Открытость и честность помогут завоевать уважение окружающих. Агрессия же, наоборот, все моментально испортит.

Стрелец

Люди данного Знака, которые будут свободны от предрассудков, смогут приятно удивить кого угодно. Главный совет на этот период - двигаться вперед и не потакать дурным привычкам. Публичные ссоры будут крайне деструктивными для деловых отношений. Не стоит выносить сор из избы и в любви. Стрельцам нужно быть скромнее и следить за каждым словом, которое они произносят, чтобы не нажить себе новых врагов.

Козерог